Kam na výšku #1: Takto vyzerá štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Maturita sa nezadržateľne blíži a ty si sa stále nerozhodol, kam na výšku? Alebo či sa vôbec na tú výšku prihlásiť? Tak si tu na správnom mieste. Či už rozmýšľaš nad športovým zameraním, medicínou, právom alebo ekonómiou, náš nový seriál Kam na výšku je tu práve pre teba.

Nahliadni vďaka nášmu moderátorovi Šajmovi do útrob najznámejších slovenských vysokých škôl a vypočuj si názory študentov, ktorí tu študujú. Možno ti práve oni pomôžu pri ťažkom rozhodovaní, ktoré ovplyvní tvoju budúcnosť.

V dnešnej prvej časti sme navštívili Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Dozvieš sa, koľko ľudí tu študuje, ako prebiehajú prijímacie pohovory a priblížime ti aj samotný proces výučby. Reportáž vznikla v spolupráci s fitness centrom FIT UP!. Práve v jednej z bratislavských pobočiek tohto fitka sme vypátrali absolventku tejto vysokej školy, Moniku. Tá nám porozprávala o možnosti uplatnenia sa po vyštudovaní FTVŠ, s ktorým nemala najmenší problém.

Mimochodom vedel si, že FIT UP! začínal v Bratislave v roku 2013 s jednou pobočkou? Dnes ich má v Bratislave tri a po jednej v Trnave a Žiline. Koncept expandoval aj do Česka, kde má zatiaľ jednu pobočku v Prahe a už čoskoro pribudne ďalšia v Ostrave. Za úspechom FIT UP! stojí hlavne najlepší pomer kvality a ceny. Rozloha 1200 m2, moderné a čisté priestory, kvalitné stroje Technogym a účelne rozdelené tréningové zóny slúžia klientom každý deň od 6:00 do 24:00. Štúdiá disponujú aj prvotriednymi soláriami značky Ergoline a nápojovým barom Grapivit s nápojmi obohatenými o vitamíny a karnitín.

Prejdime už ale k samotnej reportáži.