Na Google Maps sú niektoré miesta zamazané a utajené. Prečo ich nemôžeme vidieť a čo sa v týchto oblastiach deje?

Na tomto svete je mnoho tajomstiev, ktorých pôvod i dôvody sú prisudzované najmä vládam veľmocí či iným organizáciám. Spomeňme napríklad množstvo tajomných oblastí, o ktorých sa už na internete popísalo viac než dosť - napríklad o Area 51, kde jeden zahalený komplex stavieb prerástol pri niektorých konšpirátoroch až do schovávania mimozemšťanov. Niektoré miesta sú však natoľko utajené, že boli dokonca zmazané aj z Google Maps. Pozrime sa na ne!





National Security Bureau | Taiwan

V meste Taipei na ostrove Taiwan sídli hlava národnej bezpečnosti National Security Bureau, ktorá sa však zároveň stará o potenciálne nebezpečenstvá. Niečo ako CIA i FBI dokopy. Ako môžeš vidieť, na Google Maps je zapixelované. Je to však zvláštne, do veľkej časti budovy majú totiž vstup povolený i bežní ľudia, ktorí majú možnosť nahlásiť podozrenia či zločiny, nikto sa však o ničom, čo by malo byť chránené, nevyjadril.

Roses | Španielsko

Nedaľeko lákavej turistickej destinácie Roses na východnom pobreží Španielska leží komplex stavieb s prekvapivým názvom takisto Roses. Mnoho zdrojov tvrdí, že ide o jednu z európskych základní USA. V tejto by mala sídliť 875. letka Spojených štátov s minimálne dvanástimi lietadlami. Google sa však tentokrát neobťažoval so znižovaním rozlíšenia, celú časť jednoducho zmazal. Areál je ohraničený z jednej časti vysokým múrom, z druhej obyčajným plotom z pletiva.

Volkel Air Base | Holandsko

Hneď vedľa rozľahlého holandského mesta Uden leží na mape zamazaná časť, ktorej názov znie v preklade ako letecká základňa Volkel. Podľa všetkého však už nie je veľmi aktívna a jediná úloha, ktorú zohráva, sú sklady. A to konkrétne nukleárnych zbraní USA ešte z čias studenej vojny. Tých by tam malo byť uskladnených až 22, paradoxne, hneď pri hraniciach základne stojí množstvo radových zástavieb a dokonca aj zoologická záhrada.

Základňa Geilenkircher | Nemecko

V nemeckom Geilenkircheri leží základňa NATO, pri ktorej, ako si napokon môžeš i sám všimnúť, sa utajenie zrejme nebralo ako tá najvážnejšia vec na svete. Kým západná časť je zamazaná podobným štýlom ako holandský Volkel, k východnej časti ponúkajú Google Maps pohľad so skvelým rozlíšením, vidno dokonca aj hangáre či jednotlivé lietadlá. Paradoxne, na Google Earth je rozpixelovaná celá základňa, na Bing Maps zasa vidno obe polovice veľmi jasne. Zvláštne.

Letisko v Los Dolores | Španielsko

Aj v tomto prípade je dôvod utajenia otázkou. Na satelitnej mape je totiž pole (volajú to letisko) zamazané, ak sa však naň pozrieš z cesty, je to skrátka len oplotené pole. Nie je na ňom nič ani nikto a nič sa tam nedeje, minimálne na záberoch, ktoré Google Maps poskytujú. Preto je aj otázkou, čo sa na danom mieste deje a prečo si zaslúži takúto clonu, isté však je, že sa španielskym poľom v Los Dolores pohľadom zhora nepokocháš.