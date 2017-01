Irsko je první zemí, která zakázala investice do fosilních paliv. Přidají se v budoucnu další země?

V Irsku prošel parlamentem zákon, jenž z Irského strategického investičního fondu (ISIF) odebírá investice týkající se všech fosilních paliv. Irští poslanci schválili historickou legislativu v poměru 90 ku 53 hlasům a jejich republika se stává první zemí světa, která zákaz v takové míře učinila. Investice do uhlí, ropy a zemního plynu činily 6,8 miliard liber (216,2 miliard korun). Návrh zákona, který podal Thomas Pringle, pravděpodobně už v příštích měsících vstoupí do oficiálního zákoníku poté, co bude přezkoumán finanční komisí. Podle magazínu Independent pak bude irský investiční fond nucen rozprodat své investice do fosilních paliv, přičemž tak bude muset učinit v rozsahu pěti let.

K novele zákona se Thomas Pringle vyjádřil následovně: „Tento princip etického financování je zprávou pro globální korporace. Jejich pokračující manipulace s klimatickou vědou, popírání existence klimatických změn a kontroverzní lobbistické praktiky politiků po celém světě nejsou už nadále tolerovány… Nemůžeme přijmout jejich činy, zatímco miliony chudých lidí v zemích třetího světa čelí následkům klimatických změn, jako jsou hladomor, masivní migrace a občanské nepokoje.“ První vlaštovkou k irskému vzoru bylo pak Norsko, jehož penzijní fond se v roce 2015 zbavil části investic do fosilních investic, nikoli však všech. Irsku držíme palce a doufáme, že se budou inspirovat další země a naši planetě ulehčíme od části znečištění.