Od telefónov vo veľkosti kufríkov, cez obrovské tehly až po smartfóny. Slovákom za posledných 20 rokov mobily skutočne prirástli k srdcu

Istá časť našich čitateľov ešte nebola na svete, keď sa na Slovensku pred dvadsiatimi rokmi objavili mobilné telefóny. Predstav si, že v tom čase boli mobily znakom luxusu. Mladí či starí postávali celé hodiny pri pevných linkách, aby si mohli poklábosiť o tom, čo sa stalo v škole a v práci. Bol to Orange, vtedy ešte ako Globtel, ktorý v januári 1997 spustil prvú mobilnú sieť GSM a Slovákom tak naplno otvoril bránu do sveta mobilnej komunikácie. Jeho príchod znamenal veľkú zmenu v našej spoločnosti, pretože mobily sa razom stali spôsobom, ako zostať "in" a byť o všetkom informovaný. A my sme z toho postupne šaleli. Možno si pamätáš, ako tvoji rodičia pobehovali po uliciach s mobilmi vo veľkosti kufríka a jeden druhému sa posmievali za to, čo to so sebou nosia za tehly. Fascinujúce zariadenia, aj keď s odstupom času príliš nepraktické a s minimálnym počtom funkcií, postupne nahradili modernejšie modely. Slováci zrazu nevedeli, do čoho investovať skôr.

Skutočne obrovská mánia sa strhla hlavne po tom, ako sa na jar v roku 1998 na trhu objavili telefóny za jedinú korunu. Kto si po takéto zariadenie nešiel a nepochválil sa kamarátom, akoby v tej dobe ani neexistoval.

Je to síce divné, ale ľudia sa dokázali kontaktovať aj bez sociálnych sietí a veselo v tom pokračujú až dodnes. Od spustenia prvej mobilnej siete sme už totiž pretelefonovali úctyhodných 235 rokov a poslali 11,6-miliardy textových správ.

Od postávania pri pevných linkách sme teda urobili výrazný pokrok, ku ktorému ako posledný masívne prispel najmä mobilný internet. V dnešnom svete si nevieme svoj bežný deň predstaviť bez toho, aby sme mobil do ruky nechytili aspoň 100-krát. V skutočnosti je to dokonca až okolo 150-krát za jediný deň. A aj keď sme na Slovensku začínali s nekonečnými volaniami a rozoberaním aj tých najmenších detailov s kamarátmi a kamarátkami, dnes sú hovory až na 6. mieste v rebríčku najpoužívanejších funkcií našich smartfónov. Je to skrátka tak, naše mobily dnes vedia byť inteligentnejšie, než sme v niektorých chvíľkach my sami, a volania už nie sú prioritne to, prečo ich vlastne neustále nosíme po vreckách.

Mobilná komunikácia na Slovensku sa za posledných 20 rokov zmenila. Z prestížnej záležitosti určenej pre malú skupinu ľudí sa stala masová a nápomocná záležitosť .