Kam ísť za teplou vodou v rámci Slovenska, keď ti už lezie zima hore krkom?

Práve v roku, kedy Leo DiCaprio vydal svoj prelomový dokument o globálnom otepľovaní a po rokoch zím, ktoré zimu poriadne ani nepripomínali, sa tentoraz zdá, že je snáď už tretí mesiac po sebe december. Teploty sa držia (hlboko) pod nulou a vyhliadky na zvyšné zimné mesiace nie sú o moc pozitívnejšie - oceánsky prúd El Niňo, ktorý Európu zásoboval teplejším vzduchom, zoslabol a arktické podmienky nás tak budú sprevádzať aj nasledujúce týždne.

Keďže sa teda nejakého oteplenia dočkáme až nejak koncom februára a na dovolenku nie sú vždy peniaze a čas, pozreli sme sa na to, kam sa dá ísť cez zimu v rámci Slovenska vyhriať aspoň do teplej vody. A keďže čo sa týka termálnych prameňov, naša krajina v tejto oblasti vlastní obrovské prírodné bohatstvo, nebolo to ani také ťažké a možností je pomerne dosť. My sme pre teba vybrali päť kúpalísk a aquaparkov s celoročnou prevádzkou, ktoré z nášho pohľadu najviac stoja za návštevu.

*poznámka - ceny v zátvorkách sú za 1 celodenný vstup pre dospelého človeka

Aquacity Poprad (22 eur)

Než sa dostaneme k samotnej vode, o komplexe Aquacity Poprad možno netušíš jednu zaujímavosť - v rokoch 2007 a 2008 získal cenu za najekologickejší komplex na svete. Tým, že celý areál využíva na svoj chod solárnu energiu a geotermálnu vodu, je jeho dopad na prírodu skutočne minimálny a denne tak ušetrí prírodu od 27 ton oxidu uhličitého. Zároveň je prvou prevádzkou v strednej Európe, ktorá získala certifikát Green Globe - jeden z najprísnejších štandardov, aké je možné v rámci udržateľného rozvoja získať.

Naše ekologické sny sú teda naplnené, čo ale samotná voda? V Poprade (prevádzka sa nachádza neďaleko samotné centra mesta) nájdeš 13 bazénov, množstvo výriviek a ďalších vychytávok, či už ide o tématické laser show v budove Blue Sapphire, masáže, spa procedúry, solárium alebo umelé vlnobytie. Silným lákadlom je mimo horúcej vody a srandy aj krásny výhľad na Tatry, navyše, pochopiteľne je veľmi ľahké spojiť aquapark aj s lyžovačkou.

Gino Paradise Bešeňová (23 eur)

Aquapark Gino Paradise Bešeňová, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Liptovskej Mary, sa po rokoch prevádzky zaradil medzi to najlepšie a najznámejšie, čo slovenský termálny trh ponúka. V celoročnej prevádzke je až 6 vonkajších bazénov, niekoľko vnútorných a po novom aj adrenalínová zóna, plná tobogánov vysokých až 30 metrov, vrátane tobogánu, ktorý sa pýši honorom najdlhší na Slovensku. V tejto zóne potom nechýba ani bazén s umelým vlnobytím a kopec atrakcií pre deti.

Tatralandia (23 eur)

Asi najznámejší Aquapark na Slovensku sa nachádza v Liptovskom Mikuláši a okrem toho, že ponúka celý rad najrôznejších bazénov a služieb, sa stal medzičasom aj akoby kultúrnym centrom. Celoročne sa tu pravidelne konajú najrôznejšie eventy, od koncertov, cez rôzne párty až napríklad po zápas o titul majstra sveta v thajskom boxe. Mimo toho ale Tatralandia celoročne ponúka 10 bazénov, 6 tobogánov, zaujímavosti ako terapia thalasso či Keltský saunový svet, dokonca ťa odtiaľto odvezú Skibusom priamo na svah v Jasnej.

Termálne kúpalisko Podhájska (3 eurá za hodinu, celodenný vstup k dispozícii nie je)

Len pár kilometrov od Nových Zámkov sa nachádza komplex s mimoriadne slanou vodou - špecifikom Podhájskej je, že voda sa tu vlastnosťami výrazne približuje tej, ktorú nájdeš v Mŕtvom mori. Toto termálne kúpalisko je podstatne menšie ako kolegovia z článku, počas zimy tu nájdeš len tri otvorené bazény, no ten pocit, keď sa z horúcej vody hodíš do snehu, je na nezaplatenie.

Kalameny (zadarmo)

To najlepšie nakoniec. Kalameny nie sú ani Aquapark, ani termálne kúpalisko. Je to dedinka neďaleko Ružomberka, pri ktorej nájdeš termálny prameň. Nenájdeš tu zvyčajne veľa ľudí, voda tu má príjemných 33 stupňov a vstupné sa tu nevyberá. Toto jazierko vzniklo neplánované vďaka vrtu, cez ktorý vyviera horúca voda z veľkej hĺbky až na povrch. A nechcem podceňovať konkurentov v nášho výberu, no pre mňa určite voľba číslo jeden.