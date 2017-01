Virtuálna realita a sociálna sieť v jednom? Oculus Rooms nám predčasne prinášajú budúcnosť

Virtuálna realita sa za posledné obdobie dostáva vo svete technológií výrazne vpred, a preto v nej začínajú najrôznejšie spoločnosti vidieť zaujímavý potenciál. VR ale nemusí slúžiť len na sprostredkovanie dychberúceho zážitku z hry pre hráča či nejakú menšiu zábavku na zabitie dlhej chvíľky. Vzhľadom k faktu, že Facebook má k dispozícii vlastný Oculus Rift, začal pracovať na priam revolučnej novinke. Virtuálna realita by po splnení ich plánu mala nabrať ešte intenzívnejšie kontúry slova realita, pretože v neexistujúcom svete sa budú diať veľké, no doposiaľ nepoznané veci prinášajúce nové možnosti.

Dôležitým pojmom je pre nás Oculus Rooms, čo je dynamicky sa rozvíjajúca platforma, aká nemá vo svete páru. O čo ide? Vysvetlíme si to polopatisticky. Ak budete s niekým v spojení skrz Facebook či už so spolužiakom alebo kolegom z práce, spoločne sa dokážete preniesť do sveta technológií, teda konkrétne do "Oculus izby" a začať žiť druhý život vo virtuálnom svete. Jednak sa môžete dostať na veľký gauč a spoločne naraz sledovať film v televízii či videá z modrej sociálnej siete, no taktiež nechýba ani dávka zábavy v Games Area, kde sú zatiaľ k dispozícii hry ako Lights, Words a Pairs. Celé prostredie dopĺňa prepracovaná izba s podarenými detailmi, kde sa môžete pokochať praskajúcim krbom či realistickými kusmi nábytku. Svojich priateľov nebudete vidieť vcelku, ale iba ich hlavy (teda avatary), ktoré si každý jeden používateľ môže iba trošičku upraviť podľa svojich predstáv. Ak zrazu dostanete chuť na konverzáciu, nebude potrebné vypisovať nekonečné texty, ale jednoducho si s viacerými priateľmi môžete zavolať prostredníctvom videohovoru.

K vyššie priloženému videu sa vyjadril aj sám Zuckerberg: Tu je šialené demo virtuálnej reality, s ktorou som narábal naživo na javisku počas Oculus Connect. Keď už raz ste tam, môžete spoločne robiť čokoľvek čo chcete - cestovať po Marse, hrať hry, bojovať s mečmi, pozerať filmy či teleportovať sa domov a pozrieť rodinu. Máte k dispozícii prostredie, kde môžete zažiť čokoľvek.

A práve tu je veľký potenciál. Ak by sa Facebooku podarilo v priebehu nasledujúcich rokov Oculus Rooms poriadne vyšperkovať a sprístupniť verejnosti, išlo by o vydarený projekt. Veď si povedzme na rovinu, chceli by ste sa odviazať, nasadiť si Oculus Rift a začať stretávať a konverzovať s rôznymi ľuďmi vo virtuálne realite? Pravdepodobne áno. V aktuálnej verzii je možné nadväzovať kontakt, ako bolo vyššie spomenuté, iba s ľuďmi, s ktorými ste v spojení na Facebooku, no rozhodne nie je vylúčené, že o pár rokov budeme môcť konverzovať s úplne cudzími jedincami.

Budúcnosť sociálnych sietí vyzerá veľmi sľubne.