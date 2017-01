Bude Samsung čeliť novému problému? Na displeji Galaxy S7 edge sa používateľom zobrazuje ružový pásik

Len niekoľko hodín po oznámení oficiálnej príčiny problémov Galaxy Note7 prichádza ďalší, potenciálne nebezpečný úder z druhej strany. Pokiaľ by sa v blízkej budúcnosti stala zo staro-nového ružového pásika na zobrazovacom panely minuloročnej vlajkovej lode Galaxy S7 edge frekventovanejšia závada, Samsung bude mať opäť plné ruky práce. Zatiaľ to však juhokórejský výrobca nepovažuje za vážny problém, ale len za ojedinelú anomáliu. Prvé zmienky zazneli ešte počas marca po spustení predaja, no momentálne na fórách ožívajú diskusie, kde sa na pásik sťažuje čoraz viac používateľov spomínaného high-end smartfónu.

Ružový pásik začína pri pravej dolnej strane displeja a ide až po pravú vrchnú. Hrubý nie je, čo ale hneď neznamená, že nezavadzia. Nespokojných majiteľov chybnej vlajkovej lode jeho prítomnosť vraj nesmierne irituje, za čo bezpochyby môže výrazné sfarbenie. Podľa Samsungu by mali navštíviť servis, otázne však je, či to technici označia za vinu používateľa alebo za vinu výrobcu. Web sammobile.com dokonca odporúča aj alternatívu, ktorá prebieha cez vloženie *#0*# do tazkvaného dial padu (vytáčanie čísiel) a následne kliknutie na červenú, zelenú, modrú, čo má obnoviť individuálne pixely každej jednej farby. A pokiaľ alternatíva nebude fungovať, pokus treba opakovať i viac krát.