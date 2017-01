Chlapík si na nohu vytetoval pornoherečku Miu Khalifu. Nečakal, že mu samotná Mia verejne vynadá a označí ho za úplného idiota

Mia Khalifa nepochybne patrí medzi najpopulárnejšie bývalé pornoherečky súčasnosti a nevyhýba sa ani sociálnym sieťam, takže z času na čas sa postará o odkaz, ktorý rozvíri mediálne vody na internete. V jej nedávnom príspevku si to najnovšie odniesol jeden obrovský fanúšik, ktorý si dobrovoľne nechal na svoju nohu vytetovať podobizeň tejto bývalej pornoherečky a potom sa s novým umeleckým dielom v podobe tetovania pochválil na internete. Myslel si, že mu ľudia budú gratulovať a pýtať sa, kde si tetovanie nechal urobiť, ale namiesto toho sa fotografia dostala až k samotnej Mii a tá už vedela, ako ju okomentovať.

Mia si hneď všimla, že jej obočie na tetovaní nie je symetrické a chlapíkovi stihla odkázať, že je úplný idiot. Zapochybovala aj o kvalite tetovanie a spýtala sa, či navštívil štúdio s akciou jedno plus druhé zadarmo, pretože vyzerá, akoby vyliezla z pekla, čím asi narážala na neveľmi podarené zobrazenie jej nosa. Nielenže sa jej nepáčilo to, ako vyzerá na samotnom tetovaní, ale ešte sa aj zamyslela nad tým, ako jedného dňa bude vysvetľovať svojej polovičke, že má na nohe vytetovanú (bývalú) pornoherečku. Z tohto príspevku vychádza jedno skvelé poučenie, že ak už chceš ozdobiť svoje telo tetovaním, radšej si vyber niečo originálnejšie ako svetoznámu osobnosť a k tomu ešte aj pornoherečku.

Y'all, I found a piece worse than the Cowboys SB LI Champs tat. Hope he didn't expect a "thank u" from me. I will not condone this fuckery. pic.twitter.com/NmsI0XFcaI