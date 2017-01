Predsa len to bola batéria. Samsung zverejnil oficiálnu príčinu problémov dnes už nepredávaného Galaxy Note7

O tom, že sa minuloročný high-end model Note7 zapíše do histórie mobilného priemyslu, nie je žiadnych pochýb. Doteraz sa však oficiálne nevedelo, čo za explóziami či následným horením skutočne stálo. Samozrejme, existovali rôzne špekulácie, no doteraz nebolo nič potvrdené samotným výrobcom. Prečo doteraz? Samsung zverejnil výsledky niekoľkomesačného vyšetrovania, na ktorom sa dokopy zúčastnilo cez 700 vedcov a inžinierov. Odborníci počas jeho realizácie dôkladne analyzovali viac ako 200-tisíc smartfónov Galaxy Note7 vrátane 30-tisíc batérií a prišli na to, že koreňová príčina všetkých problémov tkvela v chybne vyrobenom akumulátore. A aby sa podobný incident znovu neopakoval, spoločnosť okrem iného oznámila aj zavedenie preventívnych opatrení.

"Vyšetrovanie ukázalo, že príčinou incidentov pri zariadení Galaxy Note7 bola batéria. Samsung prijíma zodpovednosť za zlyhanie a podnikne všetky potrebné kroky, aby sa situácia neopakovala. Spoločnosť prijala nápravné bezpečnostné opatrenia vrátane osembodovej kontroly batérií."