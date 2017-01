Ráno chytá zločincov ako policajtka, večer zase polonahá predvádza spodnú bielizeň. Samantha kritikom odkazuje, aby sa jednoducho nepozerali

Nedávno sme na našom webe rozoberali príťažlivú policajtku Nochtli, ktorá sa vo voľnom čase venovala modelingu, ale to sme ani len netušili, že v americkom štáte New York existuje ďalšia známa policajtka posúvajúca hranicu v modelingu ešte o trošku ďalej. Samantha Sepulveda si spokojne nažíva v meste Freeport na Long Islande a keď práve nenaháňa nebezpečných zločincov, potom svoje telo prepožičiava rôznym značkám dámskej spodnej bielizne.

Dnes 32-ročná Samantha vstúpila do policajného zboru ešte v roku 2010, aby ju o tri roky neskôr kamarát nepožiadal o to, či by nemala záujem využiť svoju postavu aj inak, než len v policajnej uniforme. Samantha spočiatku váhala a rozmýšľala nad tým, či nebude jej nadriadeným prekážať, že vo voľnom čase ukazuje veľkú časť svojho odhaleného tela zvedavcom, ale zatiaľ s tým vraj nemala žiadne problémy. Atraktívna policajtka má momentálne na Instagrame cez 100-tisíc sledovateľov a pravidelne sa ich snaží potešiť zaujímavými fotografiami, ktoré ocení najmä pánske publikum. Na druhej strane, vzhľad jej už podľa vlastných slov mnohokrát pomohol aj pri vykonávaní služby, pretože zločinci, ktorých potrebuje zatknúť, akosi pri pohľade na jej tvár a telo zmäknú a rýchlo nastavia ruky, aby im mohla nasadiť putá. Niekoľko z nich ju vraj už stihlo pri zatýkaní pozvať na rande, čomu sa nedivíme, ale Samantha pochopiteľne odmietla. A len tak mimochodom, všetkým svojim kritikom odkazuje, že ak sa im jej fotografie nepáčia, potom stačí zatvoriť oči.

