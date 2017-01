Prenajmi si súkromný ostrov pri Belize len za 380 eur na noc. Neohúri ťa veľkosťou, ale jeho okolie vyzerá ako z rozprávky

Neďaleko pobrežia Belize leží v obklopení koralových útesov maličký ostrovček s názvom Bird Island, ktorý môže byť na niekoľko dní len a len tvoj. Ak si vždy sníval o tom, že jedného dňa budeš vlastniť svoj ostrov a zobúdzať ťa budú vlny a nežné slnečné lúče, potom je toto miesto ako stvorené pre teba. Na jednej strane si budeš pripadať ako Robinson Crusoe, stroskotaný na ostrove uprostred ničoho, ale na druhej strane sa na ňom budeš môcť ubytovať s ďalšími tromi až piatimi kamarátmi a zažiť dobrodružstvo, o akom si vždy sníval.

Plavba loďou na ostrovček z najbližšej dediny Placencia trvá približne 20 minút a je zahrnutá v cene pobytu, takže o dopravu sa až tak starať nemusíš. Cena za jednu noc na ostrove je 380 eur a k dispozícii budeš mať okrem niekoľkých miestností, dobre vybavenej kuchyne a ďalšieho prístrešku na druhej strane ostrovčeka aj kopu športového náčinia ako kajaky či doplnky na potápanie, vďaka čomu môžeš preskúmať chránené koralové útesy ležiace priamo pod tvojimi nohami. Neexistuje snáď romantickejšie miesto, kam by si mohol zobrať svoju priateľku, ale ak by si chcel ohúriť svojich kamarátov, možno by ste mohli obyčajnú chatu v horách na pár dní vymeniť za tento kúsok raja na Zemi. Jediným problémom je v súčasnosti obsadenosť, keďže ostrovček je prakticky plne zarezervovaný až niekedy do roku 2018, ale ak sa na teba usmeje pani šťastena, možno sa postupom mesiacov niečo uvoľní.