Veľký prehľad lacných leteniek: Aj z Košíc či Popradu sa dá ísť na zaujímavý výlet 

Kým letisko M.R.Štefánika v Bratislave ponúka možnosť lacno si zaletieť do desiatok zaujímavých destinácií za pár eur, čomu sme sa venovali v predchádzajúcom článku, ponuka zvyšných dvoch slovenských medzinárodných letísk (Poprad, Košice) je podstatne chudobnejšia a prakticky obmedzená len na Anglicko. Nemusíme si klamať, podstatne viac sa v súčasnej dobe vyplatí vycestovať do Bratislavy a svoj let si chytiť tam. Napriek tomu sa však dá zo súčasnej ponuky menších letísk určite vybrať.

Ceny v článku sú za spiatočnú letenku a sú orientačné, ich zdrojom je agregátor leteniek skyscanner.net. Wizz, ktorý však na týchto dvoch letiskách figuruje ako jediná nízkonákladovka, však ponúka pomerne časté akcie a letenky sa tak dajú zohnať ešte oveľa lacnejšie, nezriedka aj pod 10 eur.

Londýn (Anglicko) - z Košíc od 30 eur, z Popradu od 39 eur

Možno trochu kontraproduktívne ponúka Wizz lety na letisko Luton v Londýne aj z Košíc, aj z Popradu. Zároveň je to vôbec jediná destinácia, ktorú Wizz z Popradu ponúka. Predpokladám však, že Wizz vie, prečo sem lieta a ponuka turistiky v našich Tatrách môže byť v budúcnosti pre zahraničných návštevníkov zaujímavým lákadlom.

Každopádne, keď sa teda rozhodneš z ktoréhokoľvek z týchto miest zaletieť do Londýna, zrejme nejdeš naslepo a presne vieš, čo chceš zažiť. Nákupy na Oxford Street? Futbal na Wembley? Historické pamiatky ako Buckingham Palace, Parlament, Big Ben, Tower Bridge? Alebo proste len nasať typickú anglickú atmosféru? Londýn je mesto, kde si každý nájde to svoje.

Doncaster/Sheffield (Anglicko) - z Košíc od 32 eur

Menšie mesto Doncaster si získalo pozornosť najmä cez dve veľké osobnosti populárnej scény na Britských ostrovoch. Mladšie ročníky asi poteší, že sa tu narodil spevák Louis Tomlinson z One Direction (ten najstarší), tých, ktorí zase milujú starý Top Gear a jeho pokračovanie Grand Tour zase zaujme, že z Doncasteru pochádza Jeremy Clarkson. Doncaster však zvyčajne nie je dôvodom, prečo ľudia prilietajú na novopostavené letisko Robina Hooda. Väčšina návštevníkov si to namieri do neďalekého Sheffieldu.

Sheffield je jedno z najväčších miest v Anglicku a keďže je študentským mestom, nájdeš tu kopec mladých ľudí, ktorí obohacujú mesto kultúrne aj z pohľadu nočného života. Long story short, budeš tu mať s kým ísť na pivo, barov a klubov je tu požehnane. Mesto je taktiež sídlom mnohých umelcov, vďaka čomu sa oplatí navštíviť mesto prvé dva májové týždne - vtedy prebieha akcia Open Up Sheffield, kedy talentovaní umelci otvárajú svoje ateliéry verejnosti.

Bristol (Anglicko) - z Košíc od 36 eur

Bristol je mesto na juhozápade Anglicka, kde si narozdiel od zvyšných miest v zozname užiješ aj trochu mora. Keďže je tu jeden z najväčších prístavov v Anglicku, pochopiteľne to má svoj vplyv aj na miestnu kuchyňu a vychutnáš si tu mnoho rybích špecialít. Všeobecne je však Bristol skôr priemerné mesto, ktorému uškodil rozvoj severnejších miest ako Liverpool, Manchester či Birmingham.

Čo ale stojí za spomenutie je fakt, že Bristol sa nachádza len pár kilometrov od hraníc s Walesom, kde to už žije podstatne viac, nájdeš tam kopec zaujímavých miest, počnúc historickými pamiatkami, cez športoviská (odporúčam Rugby na Principality Stadium, je zážitok na celý život) až po pulzujúci nočný život. Keď sa ti bude potom chcieť vypadnúť z mesta, Wales je prešpikovaný krásnymi hradmi.

TIP navyše: Pobaltie z Popradu od 104 eur

Ponuka nízkonákladoviek je teda mimo Bratislavy pomerne chudobná a dostaneš sa zatiaľ len do troch anglických miest. Napriek tomu mám pre teba jeden tip navyše, ktorý sa už netýka nízkonákladoviek, no tých pár desiatok eur navyše určite neoľutuješ. Z Popradu lieta pravidelne spoločnosť Air Baltic do lotyšskej Rigy. Mimo toho, že je Riga mnohými považovaná za perfektné miesto pre život a pre výlet, je tu aj ďalší benefit. Na tomto území sú doslova na sebe stlačené viaceré krásne mestá, ktoré sú stále istým spôsobom neprebádané - Minsk, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki a Petrohrad. To znamená 6 miest, 6 zaujímavých krajín, všetko relatívne pri sebe. Perfektný tip na poriadny road trip s partiou.

Tak čo, dáš šancu aj našim menším letiskám?