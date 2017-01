Obrovské plávajúce mesto má zachrániť ľudí pred zvyšujúcou sa hladinou mora. Futuristický projekt vznikne v topiacej sa Francúzskej Polynézii

"Vitajte v budúcnosti," znie slogan prekvapujúceho projektu, ktorý nedávno oznámila Francúzska Polynézia, súostrovie v Oceánii patriace Francúzsku. Tento týždeň totiž ich vláda podpísala zmluvu so spoločnosťou The Seasteading Institute na postavenie obrovského plávajúceho mesta. Francúzska Polynézia totiž nemá veľmi ďaleko od momentu, kedy sa dve tretiny jej povrchu zaplavia v dôsledku stúpajúcej hladiny mora, vláda sa tak rozhodla, že je čas konať. Seasteding Institute sa návrhmi plávajúcich miest zaoberá už roky a toto je prvá príležitosť jedno skutočné naozaj postaviť.

O všetkom sa začalo hovoriť už pred rokom, kedy spoločnosť začala s návrhmi. Nedávno ich dokončila a Francúzskej Polynézii sa zrejme pozdávajú. Okrem "záchrannej" funkcie má tento futuristický projekt spĺňať aj úlohu ikony technického pokroku a ekonomického rastu. Vody Oceánie sú pokojné a relatívne plytké, výstavba by tak mala byť o to jednoduchšia a mesto bezpečnejšie. Podľa hovorcu spoločnosti jednoducho skvelé miesto na realizáciu.



Zvyšujúca sa hladina mora má postihnúť najmä známe a obľúbené turistické lokality, napríklad Tahiti či Bora Bora. Domáci tak majú záložný plán pripravený, prvé plávajúce mesto s názvom Artisanopolis dokáže pojať tisícky ľudí. Samotní domáci sú však podľa ministra turizmu veľmi skeptickí - o podobných megalomanských a futuristických projektoch vraj počúvajú až príliš často a nikdy sa nenaplnili. Na druhú stranu, tento má obrovskú podporu z vládnej strany, a tak má vysokú šancu stať sa realitou. Do toho momentu si však môžeš vychutnať vizualizácie alebo prezentačné video.