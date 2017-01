Ako tisíce miniatúrnych nožov. Sklenené náboje do brokovnice prešli aj kovom, čo by potom urobili s ľudským telom?

Chlapíci z kanálu TAOFLEDERMAUS milujú zbrane, strelivo a všetko, čo s nimi súvisí. Na svojom kanáli pravidelne zverejňujú rôzne zábavné aj seriózne testy nábojov či rôznych zbraní a okrem toho majú aj sériu s názvom „You make it, we shoot it.“, čo v praxi znamená, že ak ich fanúšikovia vyrobia nejaký špeciálny náboj a pošlú im ho, oni ho otestujú. Divák Sam im tentoraz poslal čosi, čo oni sami ešte nikdy nevideli, pretože išlo o sklenené náboje do brokov z brokovnice, o ktorých by si človek na prvý pohľad myslel, že sa hneď po výstrele rozletia a ani nezasiahnu svoj cieľ.

Opak však bol pravdou a sklenené broky sa nielenže relatívne udržali v celku, ale ešte aj všetkých prekvapili svojou pevnosťou a silou zásahu. Sklenený náboj bez problémov prešiel aj cez kovovú časť motora, do ktorého strieľali, a jeho sila bola o to strašidelnejšia, že sa pred zásahom cieľa čiastočne roztrieštil na tisíce a tisíce miniatúrnych sklenených častíc. Ani si nedokážeme predstaviť, čo by zásah takýmto skleneným zásahom znamenal pre človeka, keďže by v jeho rane zostali mikroskopické sklenené častice spolu s väčšími kúskami skla a ak by nezomrel na mieste a podarilo by sa ho zachrániť, pravdepodobne by z jeho tela lekári nikdy neboli schopní vybrať všetko roztrieštené sklo.