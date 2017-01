Slovensko v novom rebríčku atraktivity krajín neuspelo. Atraktívnejší je Barbados a útočí na nás aj Kostarika

Organizácie INSEAD, The Business School for the World, The Adecco Group a Human Capital Leadership Institute of Singapore opäť po roku spojili sily, aby vypracovali správu s názvom Global Talent Competitiveness Index. V jej podstate ide o rebríček, ktorý jednotlivým krajinám priraďuje miesta na základe niekoľkých podmienok. Samotné podmienky sa týkajú napríklad vzdelávacieho systému, zákonov podporujúcich podnikateľské prostredie, kooperácie medzi manažérmi a vládou a najmä schopnosti prilákať investície, nové spoločnosti, ale aj talentovaných jednotlivcov.

Minulý rok sa Slovensko umiestnilo na 27. priečke, čo nebolo až také tragické, lenže naša krajina sa medziročne prepadla rovno o 11 pozícií. V roku 2017 nás teda GTCI umiestnilo na 37. priečku, vďaka čomu sme predbehli napríklad Poľsko, Taliansko aj Maďarsko, ale bratia Česi (23. priečka) nám unikli. O jedno miesto vyššie sa dokonca umiestnil exotický Barbados, takže Slovensko očividne nemá byť na čo hrdé.

Prvé tento rok skončilo Švajčiarsko, nasledované Singapurom, Spojeným kráľovstvom, USA a Švédskom na prvých piatich priečkach. Do prvej stovky krajín sa dostali aj krajiny ako Rwanda, Zambia či Guatemala, čo svedčí o tom, že aj krajiny rozvojového sveta postupom času pomaly, ale isto rastú a ak Slovensko bude pokračovať na podobnej nôte, možno nás o rok okrem Barbadosu predbehnú aj ďalšie exotické štáty.

Prvá desiatka rebríčku a umiestnenie Slovenska so susedmi

1. Švajčiarsko

2. Singapur

3. Spojené kráľovstvo

4. Spojené štáty americké

5. Švédsko

6. Austrália

7. Luxembursko

8. Dánsko

9. Fínsko

10. Nórsko

18. Rakúsko

23. Česká republika

37. Slovensko

38. Poľsko

41. Maďarsko

69. Ukrajina