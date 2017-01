Znetvorená ex-modelka bez rúk a nôh alebo tvorca, ktorý pridá 200 videí denne. Toto sú najtajuplnejšie YouTube kanály

Na YouTube sa dá nájsť takmer hocičo. Poznáte to. Idete si pozrieť len nové video svojho obľúbenca a zrazu sa pristihnete pri pozeraní piateho videa úplne neznámeho týpka. Milióny videí pridávané denne tvoria obrovský žánrový rozsah, ktorý sa niekedy vymyká bežným normám. Ak si teda myslíte, že na poriadne bizarnú tvorbu musíte navštíviť Deep Web, mýlite sa. Samozrejme, že na YouTube neuvidíme žiadnu pornografiu ani tečúcu krv, no niektoré kanály v sebe obsahujú natoľko podivuhodné videá, že človek nevie, čo si o nich myslieť. Nižšie sa pozrieme len na malý výber toho, čo je za hranicou normálnej YT tvorby. Všetky kanály sú samozrejme voľne dostupné, a tak si ich môže prezerať skutočne hocikto.

Marble Hornets

Prvý kanál, na ktorý sa pozrieme, nesie názov Marble Hornets a má bezmála 500 000 odoberateľov. I keď je kanál už viac ako 2 roky neaktívny a nič nové v ňom nepribudlo, v našich končinách sa stále jedná o pomerne neznámy YouTube fenomén. Kanál obsahuje presne 87 videí, ktoré spolu fungujú ako taký video denník zachytávajúci internetovú legendu Slenderman. Projekt urobil v USA v čase svojho vzniku nevídaný rozruch, keďže nikto netušil, ako hrôzu naháňajúce videá vznikli a či sa jedná len o veľmi prepracovaný žartík alebo skutočné zachytenie paranormálnych javov. Dnes to už našťastie vieme. Všetky videonahrávky vznikli pri príležitosti nakrúcania študentského filmu, ktorý však nebol nikdy dokončený. Napokon sa značná časť materiálu dostala von i napriek tomu a to formou YouTube videí, kde majú dnes už takmer 90 miliónov videní.

alantutorial

Internetový svet je plný návodov, „tutorialov“ a ponaučení. Niektoré sú skutočne nápomocné a iné ako napríklad „HowtoBasic“ len sarkasticky a nechutne poukazujú na prvoplánový obsah mnohých z nich. A ďaleko za nimi je kanál s názvom alantutorial. Jeho účelom nie je ani pomôcť, no od vtipnej tvorby má naozaj ďaleko. Internetom sa šírili viac či menej strašidelné historky o pôvodcovi nezameniteľných „návodov“. Väčšina z nich však hovorila o mentálne postihnutom chlapcovi, ktorý sa takouto tvorbou zabáva. Vysvetlenie je napokon o niečo reálnejšie a žiadny postihnutý človek v nom nefiguruje. Tvorcom celého projektu je umelec Alan Resnick z Baltimoru, zaoberajúci sa najmä filmovými efektmi, 3D modelmi a podobne. Kanál alantutorial mal slúžiť ako mini seriál o rovnomennej postave, ktorá to však v hlave nemá asi úplne v poriadku. Logicky si tak ľudia domýšľali rôzne hrôzostrašné príbehy stojace za pozadím podivuhodných videí.

Webdriver Torso

Jedná sa vôbec o najaktívnejší kanál na YouTube a so svojimi 100 000 videami ho len tak niekto neprekoná. Nové videá sú nahrávané každých pár minút a denne sa tak obsah obohatí o 200 až 300 videonahrávok. Transformácie geometrických objektov červenej a modrej farby si už vyslúžili 90 000 odberateľov a sledovanosť len narastá. I keď niektorí radi spomínajú na skoršiu tvorbu kanála, ktorá bola podľa ich slov kvalitnejšia, ani tá nová nie je na zahodenie. Videá majú zväčša dĺžku okolo 10 sekúnd, no párkrát do dňa vzniknú aj niekoľkominútové počiny. A teraz už vážne. O čo tomuto kanálu vlastne ide? Nie, skutočne sa nejedná o signály, ktoré nám posielajú mimozemské civilizácie. Kanál Webdriver Torso patrí samotnému Googlu a jeho úlohou je testovať funkčnosť komprimačného mechanizmu YouTube. Všetky videá navyše nahráva automatický mechanizmus, takže sa netreba báť, že by niekto celé dni trávil nahrávaním videí.

ShayeSaintJohn

Najznepokojivejší a najtajuplnejší je však kanál ShayeSaintJohn, ktorý možno niektorí z vás budú poznať. Ako je možno vytušiť už podľa kvality obrazu, jedná sa o najstaršie videá z nášho výberu, ktoré sa dostali na YouTube ešte dávno pred jeho celosvetovou popularitou. Pravdou ale je, že tvorba sa datuje ešte do 90. rokov a za celým konceptom stojí dnes už nebohý Eric Fournier. ShayeSaintJohn má predstavovať bývalú modelku, ktorá utrpela vážnu nehodu, čoho následkom jej boli amputované obe ruky i nohy a jej tvár bola nenávratne poškodená. Namiesto protéz si však vystačí aj s kusmi tiel odobratými z predvádzacích figurín. Aby zakryla svoju znetvorenú tvár, nosí rôzne plastové masky a rad parochní. Za zlé pocity, ktoré vo vás videá vyvolávajú, ďalej môže aj zvuková a obrazová forma, ktorá pôsobí, akoby ste sa ocitli v samotnom pekle. Surrealisticky podané mini príbehy pôsobia častokrát desivejšie ako hororová produkcia Hollywoodu.