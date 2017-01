Chceš cestovať po svete a dostávať za to mesačne 1300 eur? Ak máš rád deti, Kenzie a Derek majú pre teba lákavú pozíciu

Príbehy o ľuďoch, ktorí nechali všetko tak, podali výpovede a vydali sa do sveta vedia byť inšpiratívne a motivujúce, ale neveľmi realistické. V bežnej slovenskej realite nie je prakticky možné, aby človek zobral našetrené peniaze a vydal sa cestovať po svete, lenže teraz sa objavila možnosť robiť presne to bez akéhokoľvek riskovania. Nemusíš sa báť, že by tvoje internetové podnikanie zlyhalo a ty by si prišiel o všetky úspory niekde na druhom konci sveta, pretože vďaka Kenzie a Derekovi Tillotsonovcom sa aj z teba môže stať svetobežník.

Ako si už zrejme pochopil, Tillotsonovci nemajú s peniazmi veľký problém, majú ich viac než dosť a v najbližšom období sa ich chystajú investovať do cestovania. Problém sa objavuje až v momente, keď zistíš, že vychovávajú už tri deti a pri cestovaní na nich určite nebudú mať dostatok času. Kenzie s Derekom to teda vyriešili tak, že natočili video, v ktorom žiadajú všetkých schopných ľudí, aby sa prihlásili, pretože hľadajú opatrovateľa alebo opatrovateľku, ktorá s nimi bude chcieť cestovať a spoznávať svet. Budeš sa starať o ich deti a oni ti za to mesačne budú platiť od 1200 do 1500 dolárov, pričom na Vianoce ti ešte aj zaplatia letenku domov. V najbližšom čase chcú navštíviť Island, odtiaľ sa presunúť do kontinentálnej Európy a potom prebádať aj Áziu, takže budeš mať príležitosť vidieť prakticky celý svet a ešte ti za to aj slušne zaplatia. Prihlásiť sa môžeš tu a ak sa ti podarí uspieť, určite sa nám ozvi.