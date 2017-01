V Dunaji zamrzla líška po tom, čo sa do studenej vody prepadla cez tenký ľad. Zviera doplatilo na extrémnu zimu v Európe

Európa momentálne nezažíva najteplejšie počasie a nedoplácajú na to len šoféri. Jedna bizarná situácia sa odohrala aj v Nemecku, kde do rieky Dunaj pred pár dňami spadla líška po tom, čo sa zrejme prechádzala po zamrznutej hladine a ľad sa pod jej váhou prelomil. Zviera sa pravdepodobne snažilo z chladnej rieky dostať, ale ľad po celej hladine a spodné prúdy spôsobili, že líška nemala veľkú šancu na záchranu. V extrémne chladných podmienkach tak doslova zamrzla a podarilo sa ju objaviť až miestnemu obyvateľovi, ktorý nechcel veriť vlastným očiam, keď líšku objavil v dokonale zachovanom stave v ľadovej kocke.

Líška však nebola jediným tvorom, ktorý prišiel počas extrémnych podmienok v Európe o život. V súvislosti s mrazmi a snežením zomrelo už viac než 60 ľudí a uvidíme, ako bude počasie vyzerať v nasledujúcich dňoch. V žiadnom prípade nech ti ani nenapadne prechádzať sa po hladine zamrznutej rieky, ak si nemôžeš byť istý, že je ľad dostatočne hrubý a nehrozí ti žiadne nebezpečenstvo. Tentoraz to bola líška, ale nabudúce to pokojne môže byť človek, ktorý do rieky spadne podobným spôsobom.

German displays frozen fox to warn of winter's dangers https://t.co/vW0oD3YDJ9 pic.twitter.com/fgT4EC0KpK — Gizmodo (@Gizmodo) 13. ledna 2017

Poor fox got frozen in a lake in Germany, actually quite fascinating! pic.twitter.com/4vEBBd9ShR — ✨Rainy✨ (@rainingcoyotes) 13. ledna 2017

Poor fox got frozen in a lake in Germany, actually quite fascinating! pic.twitter.com/4vEBBd9ShR — ✨Rainy✨ (@rainingcoyotes) 13. ledna 2017