Hybridná konzola Nintendo Switch má 6,2-palcový HD displej s dotykom. Aká je cena a kedy dorazí na pulty?

Aj keď oficiálne predstavenie ďalšieho počinu od špičky herného priemyslu prebehlo ešte v októbri počas minulého roka, pomerne veľa dôležitých informácií zostalo i naďalej záhadou. Nintendo vtedy iba ukázalo a vysvetlilo princíp fungovania unikátneho hybridného prevedenia, takže sme až do týchto dní nepoznali kompletné technické špecifikácie, cenovku a ani konkrétny dátum dostupnosti. Všetko zmenilo len pred niekoľkými hodinami zrealizované mediálne podujatie v Tokyu, kde výrobca netradičnej konzoly odhalil chýbajúce detaily, a to vrátane kompatibilných hier, ktoré s novinkou prídu na pulty obchodov. Čo všetko teda vieme a aké zaujímavé herné tituly si na nej zahráme?

#NintendoSwitch arrives on March 3. Here’s what’s in the box. pic.twitter.com/ZGiz0y5QKd — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13. januára 2017

Hardvérová výbava Switch pozostáva zo 6,2-palcového zobrazovacieho panelu so šetrným HD rozlíšením. Ak však použijeme dokovaciu stanicu, tak tá po pripojení televízie alebo monitora poskytne Full HD výstup a tiež dvojnásobne väčší grafický výkon. Samotná výdrž na jedno nabitie záleží od záťaže hardvéru. Výrobca tvrdí, že plná batéria dokáže poskytnúť šťavu na dva a pol až šesť a pol hodinové hranie. Výdrž samostatných ovládačov Joy-Con stále nepoznáme. Na ukladanie dát poslúži 32 GB interné úložisko, ktoré možno rozšíriť zasunutím microSD karty.

Konzola Nintendo Switch sa začne predávať od 3. marca 2017 za sumu okolo 300 dolárov, pričom po oficiálnom spustení predaja bude k dispozícii, okrem ďalších troch (1-2-Switch, Skylanders Imaginators a Just Dance 2017), aj dlho očakávaný kúsok Legend of Zelda: Breath of the Wild. Rovnako padla zmienka o absencii softvéru na uzamykanie regiónov, takže je úplne jedno, kde si hybridnú konzolu zaobstaráme alebo kde sa ňou momentálne hráme. Na výber dostaneme z dvoch vizuálne odlišných konfigurácií. Jedna ponúkne šedý ovládač a tá druhá zase červeno modrý. Nintendo ale zatiaľ neprezradilo, aké tituly k jednotlivým verziám konzoly pribalí, tvrdí web Polygon. V priebehu roka by sme sa mali dočkať aj hier ako Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, Skyrim, Fire Emblem Warriors alebo Splatoon 2.