Šéf mu namiesto 196 omylom poslal rovno 19-tisíc eur. Tínedžer ich minul na drogy, Playstation a doprial si aj novú posteľ

Pri posielaní peňazí sa občas stane, že sa človek pomýli v jedinom čísle a odrazu financie neprídu tam, kam by mali a takáto maličká chyba môže spôsobiť ešte oveľa viac nepríjemností. Vedel by o tom rozprávať 19-ročný Karl Smith, ktorý si po dobre odrobenej práci cez víkend našiel na svojom bankovom účte namiesto 196 rovno 19-tisíc eur. Nevedel, čo sa stalo, ale keďže takéto peniaze na účte nenachádzame každý deň, rozhodol sa mlčať a myslel si, že na to nikto nepríde. V skutočnosti chybu urobil jeho zamestnávateľ, keď sa pomýlil pri vpisovaní desatinnej čiarky a odrazu ochudobnil samého seba o skoro 20-tisíc eur. Karl teda stál pred morálnou dilemou a veľmi dlho neváhal, pretože peniaze začal okamžite míňať.

Chlapec mal v minulosti problémy s drogami a svojmu dílerovi stále dlžil niekoľko stoviek eur, takže sa vybral najskôr za ním. Okrem splatenia dlhu si so sebou zobral aj niekoľko nových dávok, zavolal kamarátov a poriadne si s nimi užil večer v drogovom opojení. Keďže mu to nestačilo, domov si zaobstaral nové Playstation, aby mal ako tráviť voľný čas a slušnú čiastku minul aj na nákup novej postele. Bohužiaľ, omyl jeho šéfa bol onedlho objavený a Karl sa odrazu ocitol na súde. Rozsudok padol len teraz a 19-ročný chlapec poputuje na 4 roky za mreže, aj keď sa snažil obhajovať tým, že bol pri pohľade na toľké tisíce v obrovskom pokušení. Na sudcu to však nezapôsobilo.

Zebrano już ponad 110 tys. euro. Trwa kwesta na rzecz ofiar zamachu. @TVN24BiS:https://t.co/2bYX7EawM4

Fot. Flickr/(CC BY 2.0)/Images Money pic.twitter.com/iHKxw5FQ3O — tvn24 (@tvn24) 3. ledna 2017