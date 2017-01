Austrálska príroda je nádherná, ale môže byť aj veľmi nebezpečná. Aké sú jej lákadlá a hrozby? (Rozhovor) 

Jedna krajina, jeden kontinent a tisíce ostrovov naokolo. Všadeprítomná sila divočiny a osobitá kultúra miestnych obyvateľov bude sprevádzať cestu Austráliou v Cestovateľskom kine v utorok 24. januára v KC Dunaj. Kedysi neznámu južnú zem, ktorá sa dnes spája s obrovským množstvom pláží, kengurami, Veľkou koralovou bariérou, bohatou flórou a faunou či svetoznámou operou v Sydney nám v krátkom rozhovore predstavil cestovateľ Jiří Jobánek. Ten študoval aj pracoval v Austrálii a v súčasnosti už sedem rokov pôsobí ako sprievodca pre cestovnú kanceláriu. Okrem ciest po tejto krajine uskutočňuje pravidelné výpravy na Nový Zéland, do južnej a východnej Afriky, USA, Kanady a juhovýchodnej Ázie. O svojich zážitkoch porozpráva o dva týždne aj návštevníkom Cestovateľského kina.

Hovorí sa, že Austrália je najlepšou krajinou pre život vzhľadom na vyspelosť, prostredie, počasie aj prístup ľudí. Je to pravda?

Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že život tam bol skvelý, pokiaľ som mal dobrú prácu, niekedy aj dve či tri. V tom momente som mal dostatok prostriedkov na to, aby som si austrálsky spôsob života mohol dovoliť. Zažil som ale aj opačný prípad a v takom prípade bola zase Austrália veľmi krutá.

Precestovali ste viacero krajín sveta. Čo vás zaviedlo do Austrálie?

Boli to kamaráti, ktorí tam odcestovali nejaký čas predo mnou. Z ich rozprávania som bol nadšený a chcel som to tiež zažiť. Mal som 24 rokov, práve som skončil vysokú školu a chcel som spoznávať svet, preto som vyrazil do Austrálie.

Čo sú najväčšie lákadla Austrálie?

Na začiatku som si myslel, že Sydney a The Sydney Opera House, ale ako som ju spoznával viac, svoj názor som dosť menil. Najviac ma oslovila Západná Austrália. Príde mi ako taká tá skutočná Austrália, ako som si ju predstavoval a je hlavne bez nekonečných davov turistov.

Okrem veľkomiest ako Sydney či Melbourne je na tomto najmenšom kontinente aj rozľahlá divočina. Na čo sa majú cestovatelia pripraviť, keď sa rozhodnú zažiť trochu dobrodružstva v prírode?

Keď človek vyrazí do austrálskej prírody, mal by si vopred naštudovať niečo o jej nástrahách. Príroda je tam nádherná, ale môže byť aj veľmi nebezpečná.

V Austrálii žijú aj pôvodní obyvatelia Aborigéni. Stretli ste sa s nimi?

Zo začiatku som trávil väčšinu času v Sydney. Tam som Aborigénov videl len v okolí stanice alebo opitých v parku. Svoj názor som zmenil pri cestovaní po Austrálii, kedy som sa stretával s trochu inými Aborigénmi. Boli to odborníci na prírodu či históriu. Mnohí z nich pracovali ako sprievodcovia v národných parkoch. Od nich som získal informácie, ktoré sa človek len tak niekde nedočíta.

