Ako Európa ovládla celý svet. Prehľadná mapa ukazuje jej jednoznačnú dominanciu

Náš neveľký kontinent s vyše 700 000 000 obyvateľmi patrí k najrozvinutejším a najmodernejším častiam celého sveta. Po jej území sa presúvali desiatky národov a etník, je dejiskom slávnych bitiek i udalostí, vynálezov a objavov či najrôznejších pokrokov. Avšak postupom storočí sa Európania rozhodli častejšie vydávať do málo známych končín sveta, a preto navštevovali nové krajiny a územia, kde si postupne budovali postavenia či rovno kolónie. Ak by sme sa pozreli na najaktuálnejšiu mapu sveta, iba veľmi ťažko by sme našli krajinu, ktorá nikdy nebola pod kontrolou Európanov. Samozrejme sa nájdu aj výnimky, ale je ich veľmi málo (iba Thajsko, Japonsko, Kórea a Libéria, to je všetko). Ako je to so zvyškom sveta sa dozviete na obrázku nižšie.

Dnes už je situácia samozrejme iná.