iOS 10.3 prinesie nový režim nielen pre návštevníkov kina. Theatre Mode zabezpečí, aby sme nikoho nerušili

Ak by sme mali dôverovať nedávnym špekuláciám ohľadne pripravovaného aktualizačného balíčka pre iOS zariadenia, tak už onedlho dostanú majitelia iPhonov špeciálny režim, cez ktorý ho budú môcť používať bez akýchkoľvek obáv, že niekomu inému pokazia zážitok z filmu alebo divadelného predstavenia. Vplýva to z dôveryhodne vyzerajúcich informácií od človeka s menom Sonny Dickson, pričom ten v minulosti stál za viacerými, neskôr dokonca i potvrdenými únikmi týkajúcich sa nepredstavených produktov s logom spoločnosti Apple. Sonny totiž na svojom Twitter profile dávnejšie zverejnil niekoľko slov, podľa ktorých by mala očakávaná aktualizácia pod označením iOS 10.3 obsahovať aj takzvaný "Theatre mode". Jeho ikonu v podobe popcornu vraj po inštalácii balíčka nájdeme v lište s rýchlym ovládaním a po jej stlačení mobilný telefón zareaguje podobne ako pri aktivácii letového režimu, len s tým rozdielom, že vypne ako zvuk, tak aj vibrácie či ďalšie rušivé funkcionality. Rozdielov bude však zrejme oveľa viac, no zatiaľ nič konkrétnejšie nevieme. Prvá beta verzia dorazí do zariadení softvérových vývojárov niekedy počas nadchádzajúcich dní.

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon. — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30. decembra 2016

iOS 10.3 beta 1 is scheduled to seed on January 10th. — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30. decembra 2016