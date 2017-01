Slepý muž pripevnil na vodiaceho psa GoPro, aby zachytil otrasné správanie ľudí. Nadávajú mú, búchajú do psa a ignorujú ho, keď potrebuje pomôcť

Život so slepotou musí byť mimoriadne náročný. A to viac, keď človek postupne stráca zrak počas života a dlhé roky zvykol fungovať samostatne, lenže bez zraku sa musí spoliehať na pomoc iných. Amit Patel žije aj s manželkou a synom v Londýne, avšak približne pred tromi rokmi začal strácať zrak po neúspešných transplantáciách rohoviek. Zaobstaral si preto špeciálne vycvičeného vodiaceho psa a s Kikou si okamžite porozumeli. Kika je dokonca vycvičená na to, aby mohla svojho majiteľa zobrať aj na eskalátory, ale ak si myslíš, že ľudia v uponáhľanom Londýne vedia byť voči slepcovi obozretní a empatickí, potom si na veľkom omyle.

Amit sa pred časom rozhodol na niektoré cesty po meste pripevniť na Kiku aj GoPro kameru, aby mohol nahrávať všetko, čo v uliciach zažije a jeho manželka sa na to potom večer pozrie a všetko vyhodnotí. Takmer žiadna empatia a solidarita napriek tomu neexistujú. Amit si od ľudí často vypočuje spŕšku nadávok za to, že ich čo i len trochu pribrzdí, keď sa Kika musí rozhliadnuť a často sa stáva, že do nej dokonca ľudia na eskalátoroch búchajú dáždnikmi či taškami, aby im uhla z cesty. Jedna žena stihla Amitovi vynadať za to, že ju zdržiava a povedala mu, aby sa jej aj ospravedlnil, na čo zareagoval otázkou, či sa má ospravedlniť za to, že je slepý. Drzá žena mu odvrkla, že áno a radšej sa rýchlo stratila v dave ľudí. Slepých ľudí s dostatkom odvahy na to, aby sa vybrali do ulíc a zariadili si to, čo potrebujú, by sme v žiadnom prípade nemali prehliadať a radšej im ponúknuť pomoc. Nás tých pár desiatok sekúnd nezabije a oni určite ocenia, ak sa nájde človek ochotný trochu ich usmerniť.