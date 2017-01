Američan sa vydal na cestu po zasneženom Slovensku a nezabudol popritom ochutnať naše typické jedlá

Videá, ako cudzinci zo zahraničia skúšajú a testujú naše typické jedná a sladkosti sú pomerne populárne. Dávnejšie sme vás informovali napríklad o Japonke Emme či páriku zo Spojených štátov amerických. Najnovšie by sme do danej kategórie mohli zaradiť amerického youtubera s menom Ryan Socash, ktorý na červenej sociálnej sieti vystupuje pod názvom Kult America. Ide o zaujímavého človeka, nakoľko sa rozhodol opustiť Chicago a vydať žiť nový život do Európy, konkrétne k našim severným susedom Poliakom, pretože bol našim životným štýlom veľmi fascinovaný, a preto sa na vlastné oči rozhodol začať spoznávať našu európsku i slovanskú kultúru, zvyky i tradície.

Najnovšie sa vydal na výlet k nám na Slovensko, a preto zverejnil na svojom kanáli dve nové videá o našej domovine. Na jednom ukazuje svoju cestu po našich severných regiónoch a na druhom skúša zasa naše typické jedlá. Cesta po zimnom Slovensku mu síce dala zabrať, avšak z jedál bol veľmi milo prekvapený. Presvedčte sa sami.

