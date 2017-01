Po dlhých rokoch opäť otvorili Hotel Lomnica. Najstarší tatranský hotel buduje na minulosti, ale nezabúda ani na súčasnosť

Po vstupe do Tatranskej Lomnice si ešte pred niekoľkými desiatkami rokov človek nemohol nevšimnúť výraznú stavbu pýšiacu sa v srdci tejto tatranskej obce. Hotel Lomnica otvoril svoje brány prvým návštevníkov ešte v roku 1894 a stal sa miestom, kde sa stretávali nielen bežní ľudia túžiaci vychutnať si krásy našich veľhôr, ale aj mnohí dôležití štátnici. Postupom rokov sa však z najstaršieho tatranského hotela stávala zabudnutá stavba smutne spomínajúca na svoje najkrajšie roky, čo sa naplno prejavilo po roku 2000.

Do Tatranskej Lomnice prúdili noví a noví európski turisti, lenže nemali šancu ubytovať sa v niekdajšej dominante celej obce, pretože tá zapadala prachom a prakticky ležala v ruinách. Našťastie, aj Hotel Lomnica sa dočkal druhej šance a v posledných dvoch rokoch prechádzal výraznou rekonštrukciou, ktorá mu prinavrátila jeho niekdajší lesk. Noví majitelia dôkladne dbali na to, aby si budova zanechala svoju historickú hodnotu a atmosferú, ale do interiéru pridali aj hromadu modernejších prvkov, a vytvorili tak príjemnú kombináciu súčasnosti prepojenej s pompéznou históriou tohto hotela. Do hotela bolo investovaných takmer 8 miliónov eur, čo sa teda prejavilo aj na jeho novom vzhľade a návštevníci si budú môcť užívať prvotriedny luxus v 62 izbách a piatich apartmánoch, takže kapacita úplne postačuje.

Spoločne s rekonštrukciou ubytovacej časti sa vynovený Hotel Lomnica dočkal aj novej wellness časti, hostia, ale aj verejnosť sa budú môcť zohriať napríklad v kaviarni, najesť v reštaurácii a potom skvelé jedlo zapiť vo vlastnej vinárni, takže ak človeka už omrzia prechádzky po malebnom okolí, aj v hoteli sa stále nájde dostatok príležitostí na zábavu a využitie voľného času. Cena za jednu noc síce nepatrí medzi tie najnižšie, ale ako sa hovorí, za kvalitu si je dobré priplatiť.