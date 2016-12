Vianočná reklama z dielne Slovákov získala miesto medzi najlepšími spotmi sveta. Plzeňský pivovar vďaka nej ukazuje, o čom sú pravé Vianoce

Na slovenskom trhu pôsobí hneď niekoľko úspešných kreatívnych a reklamných agentúr a jednou z tých najúspešnejších je určite aj MUW Saatchi&Saatchi. Okrem iného sa tento rok jej pracovníci postarali aj o vianočnú kampaň pre tradičnú plzeňskú pivnú spoločnosť Pilsner Urquell a aj keď sa po slovenskom a českom internete šírila len minimálne, dokázali si ju všimnúť až v zahraničí. Portál Ads of the World, ktorý už niekoľko rokov podrobne sleduje reklamné kampane značiek po celom svete a vyberá najkvalitnejšie a najlepšie reklamy do svojich rebríčkov, zaradil reklamu plzeňského pivovaru s názvom The True Christmas do svojho výberu najlepších vianočných spotov a my musíme s týmto rozhodnutím len a len súhlasiť. Jej obsah je podobný napríklad reklame od poľského Allegra, aj keď plzeňskému starčekovi chýba celá rodina a neučí sa angličtinu. Reklama teda poukazuje na to, o čom by mali byť skutočné Vianoce a jej prevedenie patrí medzi tie najkvalitnejšie v našej oblasti.

