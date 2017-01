10 prekvapujúcich faktov o internetovom lídrovi Google, ktoré si (pravdepodobne) netušil

Google je firma, ktorú pravdepodobne predstavovať nemusíme. Niektorí ju nemusia, iní ju zasa milujú a na to je dôvodov nespočet. Google robí jednoducho veľké množstvo vecí zadarmo. Snaží sa nám uľahčovať životy a aj keď to niektorým ľuďom nie je sympatické (aj keď služby ako Google Asisent nemusia používať), pod Google spadajú desiatky prepracovaných, rýchlych aplikácií, ktoré v dennom živote niekedy využije snáď každý. Hlavné sídlo spoločnosti stojí v Kalifornii a celá firma bola založená v auguste, v roku 1998 dvojicou Sergej Brin a Larry Page. Okrem známeho internetového vyhľadávača patrí do portfólia Google aj niekoľko iných kúskov.

Google.com nie je jediným miestom, kde nájdeš vyhľadávač

Ak sa niekedy ponáhľaš a potrebuješ niečo zistiť fakt že rýchlo a z nejakého neznámeho dôvodu ešte nemáš google.sk nastavené ako domovskú stránku, netreba sa báť, že na internete zablúdiš. Ústretový Google totiž myslel aj na takéto prípady, preto vlastní doménu snáď s každou možnou príponou ku google. Vyskúšaj si napríklad maďarskú, holandskú či britskú verziu. Okrem toho, ak sa preklepneš a napíšeš napríklad gooogle.com, teda s jedným "o" navyše, presmeruje ťa to opäť na vyhľadávač.

Chcem spáchať samovraždu!

Na slovenskom vyhľadávači to bohužiaľ nefunguje (možno preto, že takú linku nemáme?), no na väčšine zahraničných áno. Ak totiž do vyhľadávača napíšeš "I want to commit suicide," prípadne vetu Chcem spáchať samovraždu v jazyku krajiny, ktorej vyhľadávač použiješ, na vrchu výsledkov sa ti zjaví horúca linka, ktorá má pomôcť. Vyskúšaj!

Keď nevieš zistiť, aké je počasie

...alebo keď sa chceš len pokochať pohľadom na planétu. Google má takú sranda aplikáciu, nazýva sa Google Earth. Je veľmi populárna, no množstvo ľudí ju nemá rado, kedže v jej začiatkoch bola nestabilná, padala atď. Dnes však už ide o skvelého pomocníka a okrem nádherného pohľadu na Zem si vieš vychutnať aj real-time počasie. Stačí, ak sa od Zeme kolieskom myši vzdiališ tak, ako to len ide a potom sa priblížiš späť. Zjavia sa ti oblaky a pod nimi tieň znázorňujúci zrážky a pohybovať sa budú v reálnom čase.

Pre aplikáciu Google Street View je nafotených vyše 5 miliónov kilometrov ciest

Je možné, že ak si bol pred rokmi (teraz máš menšiu šancu) na ulici v tom správnom čase a v tom správnom mieste, že ťa kamerou zachytilo biele auto s nápisom Google na boku. Niekoľko ich brázdilo celé Slovensko a prešli všetky ulice, ktoré sa dali. Svetovo sa tak zachytilo vyše 5 miliónov kilometrov vozovky.

Ak zomrieš, o rodinu je postarané

Ak si zamestnancom amerického Google a máš v záznamoch, že máš partnera či deti a nedajbože zomrieš, Google im každý rok dá polovicu tvojho ročného platu. A to po dobu desiatich rokov. Podľa ich slov si cenia prácu svojich zamestnancov a nezaslúžia si, aby ich rodina trpela kvôli neočakávanej smrti. Ak na nich visí hypotéka či pôžička, polovičný plat od Google má pomôcť.

Kosačky sú až príliš mainstream

Nedávno sa internetom rozšíril chýr tvrdiaci, že Google používa na skracovanie dĺžky svojho trávnika v hlavnom sídle prenajaté kozy. A ono je to aj pravda - spoločnosť to robí z ekologických dôvodov, no i preto, že je to skrátka cool. Navyše, zamestnanci pracujúci v hlavnom sídle sa vyjadrili, že je to roztomilé, takže tam kozy párkrát do roka zavítajú.

Vychutnaj si vesmír

Jeden zo starších projektov Google je takzvané Google Sky (nájdeš tu). Všetko je na webe a nič netreba sťahovať. Stránka ponúka 360 stupňové zobrazenie najvzrušujúcejších vesmírnych objektov, ktoré svet pozná. A ak by si si len zo zvedavosti klikol na jeden z nich, dostaneš hneď inteligentný popisok, ktorý ti všetko objasní.

Začínalo sa s projektom Backrub

V dávnych rokoch deväťdesiatych, kedy ešte Google neexistoval už skrsla v hlave Larryho Paga myšlienka. Niečo ako terajší vyhľadávač bol súčasťou jeho dizertačnej práce, no vtedy ho nazval Backrub. Získal však úspech a keď sa k nemu pridal priateľ Sergey Brin, ihneď sa rozhodol projekt prepracovať na to, čo dnes poznáme ako Google Vyhľadávač.

Na YouTube za minútu pribudne až 100 hodín videomateriálu

Nuž, ak sa teda nudíš a nemáš čo pozerať, červená sociálna sieť YouTube je tá správna destinácia. Navyše, ak sa zaregistruješ, budeš už medzi miliardou registrovaných užívateľov, čo je takmer tretina všetkých používateľov internetu. Mimochodom, prvé YouTube video bolo nahrané 23. apríla 2005 jedným z jeho zakladateľov. Používateľom chcel priblížiť zoologickú záhradu v San Diegu.

Pre youtuberov

Ak chceš preraziť na YouTube (no prosíme, nerob to), no už máš nejaké zázemie pod sebou a pri nápise Odoberať ti svieti aspoň 10 000, môžeš prísť do špeciálneho štúdia v Los Angeles, ktoré máš možnosť bezplatne využívať, takzvaný YouTube Space. Okrem silných počítačových zostáv v ňom nájdeš aj priestor na natáčanie vlogov - napríklad greenscreen či bluescreen, pohodlné pohovky či fancy steny na pozadie.