Si od svojej lásky príliš ďaleko? Kissenger je netradičný doplnok pre iPhony na posielanie bozkov cez internet

Ak si náhodou niekto myslel, že v živote už videl všetko, tak máme preňho menšie prekvapenie. Reč tu je o príslušenstve pod označením Kissenger určenom pre iOS smartfóny s logom nahryznutého jabĺčka, ktoré umožní ich majiteľom odosielať a aj prijímať bozky prostredníctvom dátovej diaľnice. Ako to však funguje? Všetko sa tu točí okolo miesta, kde sú integrované senzory schopné rozpoznávať vyvinutú úroveň tlaku na detekciu priložených pier a získanie dát, pričom tie potom spracuje oficiálna aplikácia od výrobcu. Používateľ už iba vyberie kontakt a bozk následne odošle cez internet druhému používateľovi príslušenstva, ktorý ho po priložení svojich pier k spomínanému miestu vďaka precíznemu mechanickému systému i fyzicky pocíti, akoby ho dostal naozaj. Princíp je teda jasný - Kissenger (kiss a messenger) sa hodí najmä vtedy, ak bývame od našej polovičky príliš ďaleko. iPhone len vložíme do vyhradeného slotu, nainštalujeme iOS aplikáciu a romantika môže začať. Zariadenie momentálne prechádza poslednými štádiami vývoja, takže by na trh mala už čoskoro doraziť verzia pripravená na denno-denné používanie.

