Spoločnosť FORTISCHEM ENERGY a.s. pripravuje v Novákoch projekt FORTISCHEM ENERGY CENTRUM (FEC), ktorý má prepojiť energetické zhodnocovanie zvyškového komunálneho a vybraných druhov nebezpečného odpadu s výrobou elektriny a využitím tepla v priemysle.
Spoločnosť predložila Ministerstvu životného prostredia SR informáciu o navrhovanej činnosti, čím projekt vstupuje do úvodnej fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Projekt reaguje na potrebu riešiť odpad, ktorý dnes vo významnom množstve končí na skládkach. Podľa údajov použitých v pripravovanej zvozovej štúdii Slovensko v roku 2024 skládkovalo viac ako milión ton komunálneho odpadu.
„Triedenie a recyklácia musia mať prednosť. Ani pri ich dôslednom využívaní však nedokážeme všetok odpad materiálovo zhodnotiť. Práve pre túto časť potrebujeme dlhodobo udržateľné riešenie. Naším cieľom je vytvoriť ďalšiu domácu kapacitu na jej spracovanie a zároveň využiť energiu, ktorú tento odpad obsahuje. Energetické zhodnocovanie má svoje miesto tam, kde sa možnosti recyklácie končia,“ hovorí Ing. Jakub Racek, podpredseda predstavenstva FORTISCHEM ENERGY a.s.
Nedostatok kapacít na energetické zhodnocovanie je výrazný najmä v širšom regióne stredného Slovenska. Podľa pripravovanej zvozovej štúdie sa v roku 2024 v Trenčianskom kraji energeticky zhodnotilo len 0,12 % komunálneho odpadu, v Banskobystrickom kraji 0,10 % a v Nitrianskom kraji 0,004 %. Celoslovenský podiel dosiahol približne 7,2 %. Štúdia pri zásobovaní plánovaných zariadení vychádza z domácich zdrojov odpadu.
FORTISCHEM ENERGY CENTRUM majú tvoriť dve samostatné prevádzky v severozápadnej okrajovej časti existujúceho priemyselného areálu Fortischem. FEC KO počíta s dvoma roštovými linkami na energetické zhodnocovanie komunálneho a ďalšieho vhodného nie nebezpečného odpadu s celkovou projektovanou kapacitou 240 000 ton ročne. FEC NO má v rotačnej peci spracúvať vybrané druhy nebezpečného odpadu s kapacitou 40 000 ton ročne a rozšíriť domáce možnosti jeho spracovania.
„Nováky majú priemyselnú a energetickú infraštruktúru, ktorú dokážeme pri projekte efektívne využiť. Veľkou výhodou je možnosť prepojiť spracovanie odpadu s výrobou energie pre existujúce priemyselné prevádzky. Pre energeticky náročnú chemickú výrobu je dostupná energia podmienkou, aby mohla v regióne zostať. FORTISCHEM ENERGY CENTRUM preto chceme rozvíjať ako súčasť priemyselného a energetického zázemia regiónu,“ vysvetľuje Jakub Racek.
Projekt počíta s využitím existujúcich zdrojov technologickej vody, rozvodov a ďalšej infraštruktúry areálu. Vyrobená elektrina a teplo majú slúžiť predovšetkým chemickej výrobe Fortischemu. Návrh zároveň predpokladá vytvorenie približne 150 trvalých pracovných miest a ďalších približne 400 pracovných príležitostí počas výstavby.
Súčasťou technologického riešenia je viacstupňový systém čistenia spalín, kontinuálne meranie hlavných emisných parametrov a automatické bezpečnostné mechanizmy. Dávkovanie odpadu sa automaticky zablokuje pri nedosiahnutí požadovanej teploty spaľovania, pri poruche čistenia spalín alebo pri nesplnení prevádzkových podmienok vrátane emisných limitov.
„Našou ambíciou je vybudovať zariadenia využívajúce najlepšie dostupné techniky a spĺňajúce všetky požiadavky na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Konkrétne vplyvy projektu podrobne vyhodnotia odborné štúdie v rámci procesu EIA,“ dodáva Jakub Racek.
Po zverejnení informácie o navrhovanej činnosti sa k nej môže vyjadriť verejnosť. Nasleduje určenie rozsahu hodnotenia, potom sa podrobne posúdia vplyvy projektu na životné prostredie a zdravie obyvateľov vrátane ovzdušia, hluku a dopravy. Dokumentácia k projektu a informácie o možnostiach zapojenia verejnosti sú dostupné v Centrálnom informačnom systéme EIA.