Feed Explore
Feed Explore Profil
Každý šperk má svoj príbeh. Značka ALOve ťa bude sprevádzať každou životnou etapou
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Tento článok je PR správa spoločnosti ALOve.
dnes 9. novembra 2026 o 9:30
Čas čítania 2:18
Sponzorovaný obsah

Každý šperk má svoj príbeh. Značka ALOve ťa bude sprevádzať každou životnou etapou

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

So šperkom ALOve potešíš nielen seba, ale aj niekoho blízkeho.

Mladá generácia vníma šperky ako spôsob, ako vyjadriť svoju osobnosť, náladu alebo si pripomenúť dôležité životné okamihy. Zároveň pozorne sleduje aktuálne trendy a hľadá kúsky, ktoré odrážajú jej individualitu.

Obľúbené sú jemné minimalistické šperky, ktoré možno navzájom kombinovať, ale aj šperky s osobným odkazom. Práve na túto potrebu reaguje značka ALOve, ktorá spája minimalizmus, hravosť, jemnosť a variabilitu.

Značka ALOve vznikla ako mladšia súčasť klenotníckeho domu ALO diamonds. Spája ich dôraz na precízne spracovanie, vysokú kvalitu ručnej výroby spolu s vysokou kvalitou diamantov, drahokamov a perál. Šperky sa vyrábajú zo 14-karátového zlata a pravých diamantov a drahokamov v pražskom ateliéri v Holešoviciach.

ALOve
Zdroj: ALOve

Špecialisti osádzajú drahokamy výhradne ručne pod mikroskopom, čo zaručuje ich precízne a bezpečné uchytenie. Niektoré šperky, ako napríklad obľúbené náramky, si zákazníci môžu zakúpiť už od 200 eur.

„Pre mladú generáciu sme voľbou, ktorá spája moderné trendy s trvalou hodnotou pravého diamantu,“ približuje Lucia Konečná, manažérka dizajnérskeho tímu skupiny ALO diamonds.

Trendom je vrstvenie a originalita

Medzi najobľúbenejšie šperky mladšej generácie patria podľa odborníčky jemné retiazky z kolekcií Něha, Letters a Dancing diamonds, ale aj zlaté náramky v kombinácii s náramkami na šnúrkach v širokej palete farieb.

„U klientov vidíme veľký záujem o koncept takzvaného vrstvenia, kedy si z jednotlivých jemných šperkov nosených súčasne vytvárajú svoj vlastný, jedinečný príbeh. Pri tvorbe kladieme veľký dôraz na nositeľnosť a pohodlie,“ vysvetľuje Lucia Konečná. Šperky sú ľahké, navrhované s dôrazom na hladké línie a príjemné nosenie počas celého dňa.

ALOve
Zdroj: ALOve

Dynamický životný štýl mladých ľudí prináša potrebu slobody, flexibility a doplnkov, ktoré sa dokážu prispôsobiť ich individuálnemu štýlu a každodenným aktivitám. Značka ALOve na to reaguje ponukou možnosti personalizácie šperkov.

„Klienti majú záujem nosiť šperky ako svoje vlastné, nositeľné príbehy. Úspešné sú preto šperky, kde si z jednotlivých zlatých písmeniek môžu poskladať vlastné nápisy alebo iniciály. Hladké zlaté plochy príveskov si klienti môžu doplniť jemným gravírovaním s osobným venovaním, významným dátumom alebo životným mottom, čím sa klenot mení na osobný talizman,“ vysvetľuje odborníčka.

Do dizajnu sa premietajú jemné, čisté línie a hravá práca s farbami zlata i drahokamov. „Klientky rady kombinujú ružové a žlté zlato s farebnými prírodnými drahokamami, ako je jemný ametyst, morganit, topás, citrín a ruženín,“ dodáva Lucia Konečná.

Krása ukrytá v detailoch

Za tvorbou jednotlivých kolekcií stojí tím desiatich dizajnérov, pričom hlavný smer a charakteristický rukopis značky určuje jej majiteľ Alojz Ryšavý, ktorý je vyštudovaným klenotníkom.

Každý nový návrh sa začína ručnou kresbou, v ktorej sú zachytené prvotné línie a proporcie šperku. Nasleduje prekreslenie skice do 3D programu, kde sa kresba zdokonaľuje a dolaďujú sa tie najmenšie detaily šperku na stotiny milimetra. V klenotníckom odvetví je takáto možnosť zdokonalenia veľkým pokrokom.

Potom prichádza na rad precízna ručná výroba prvého originálu, pri ktorej dizajnéri spolupracujú s klenotníkmi a overujú nielen proporcie šperku a správnosť tvarov, ale aj pohodlie pri nosení. Každý nový dizajn finálne schvaľuje majiteľ firmy.

ALOve
Zdroj: ALOve

Filozofia ALOve sa odráža aj v rozmanitosti kolekcií, ktoré sprevádzajú človeka v rôznych životných etapách. Od prvých šperkov z kolekcie Baby, ktoré sa stávajú spomienkou na narodenie dieťaťa, cez darčeky k študijným či pracovným úspechom až po zásnubné a snubné prstene.

Šperk tak nemusí byť iba módnym doplnkom, ale aj symbolom konkrétneho okamihu, vzťahu alebo osobného míľnika.

„Šperk najčastejšie pripomína dôležitú životnú udalosť, pri ktorej bol darovaný, alebo moment, keď si ho niekto kúpil ako odmenu. Stáva sa tak trvalou osobnou spomienkou, ktorú možno neskôr odovzdať ďalšej generácii. Hodnota vzácnych materiálov, ako sú zlato, prírodné diamanty či farebné drahokamy, navyše v priebehu času rastie,“ uzatvára Lucia Konečná.

nájdi si svoj šperk na ALOVE
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: ALOve
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION
Odporúčame
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Refresher Club
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
dnes o 07:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Bratislavský Istrochem čaká veľká premena. Zapoj sa do prípravy budúcnosti najväčšieho brownfieldu v meste
Sponzorovaný obsah
Bratislavský Istrochem čaká veľká premena. Zapoj sa do prípravy budúcnosti najväčšieho brownfieldu v meste
28. 10. 2026 11:00
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
pred 2 dňami
1
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
včera o 09:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Počasie Vláda Roberta Fica
Viac
PZP opäť zdražie: Mladí vodiči zaplatia v priemere cez 300 eur, najdrahšia je Bratislava
pred 21 minútami
Rozsudok v kauze hotela Carlton: Erika Mikurčíka odsúdili na päť rokov, jeho manželka dostala štyri roky väzenia
pred 37 minútami
AKTUÁLNE: Fico požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť ministerstvo životného prostredia
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
včera o 11:00
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
včera o 16:00
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
pred 4 dňami
Michael Kováčik predstavil svoju doteraz najosobnejšiu kolekciu. Odráža 13 rokov jeho tvorby
Michael Kováčik predstavil svoju doteraz najosobnejšiu kolekciu. Odráža 13 rokov jeho tvorby
5. 11. 2026 9:20
Collab roka? Travis Scott, Rockstar Games a Nike chystajú tenisky k očakávanému GTA VI
Collab roka? Travis Scott, Rockstar Games a Nike chystajú tenisky k očakávanému GTA VI
4. 11. 2026 16:40
Novou kreatívnou riaditeľkou značky Balenciaga je londýnska návrhárka Martine Rose
Novou kreatívnou riaditeľkou značky Balenciaga je londýnska návrhárka Martine Rose
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
pred 3 dňami
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
včera o 09:20
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
včera o 15:50
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Stray Kids vytúpia vo Viedni. K-popový fenomén ohlásil dátumy koncertov na rok 2027
Hudba
pred 17 minútami
Stray Kids vytúpia vo Viedni. K-popový fenomén ohlásil dátumy koncertov na rok 2027
pred 17 minútami
Stray Kids ohlásili svetové turné 2027. Do Európy dorazia bez Lee Knowa
Futbal budúcnosti aj interaktívne hry. V Bratislave otvorili nový Movepark, ktorý spája profi technológie so zábavou
Futbal budúcnosti aj interaktívne hry. V Bratislave otvorili nový Movepark, ktorý spája profi technológie so zábavou
pred 45 minútami
Deppov hollywoodsky návrat.V novej vianočnej snímke Ebenezer hrá muža prenasledovaného minulosťou
Deppov hollywoodsky návrat.V novej vianočnej snímke Ebenezer hrá muža prenasledovaného minulosťou
pred hodinou
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Cliff Booth v podaní Brada Pitta je späť. Tarantinov scenár natočil hviezdny režisér David Fincher
Cliff Booth v podaní Brada Pitta je späť. Tarantinov scenár natočil hviezdny režisér David Fincher
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 2 dňami
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
včera o 16:00
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 07:00
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
Refresher Club
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
5. 11. 2026 7:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 3 dňami
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00