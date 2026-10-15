V obchodoch nájdeš nové halloweenske Fanta limitky. Môžeš s nimi získať hororový zážitok pre teba a tvojich kamošov

Novú zberateľskú edíciu obalov teraz ozdobuje ikonická hororová postava Ghost Face.
Halloween sa blíži a Fanta prichádza s novou limitovanou edíciou obalov, ktorú tento rok ovládne Ghost Face®, ikonická hororová postava známa z filmovej série Vreskot (Scream). Môžeš sa tešiť na zberateľskú kolekciu obalov, exkluzívny obsah aj spotrebiteľskú súťaž o jedinečné halloweenske zážitky.
Fanta Halloween je už desaťročia spojená s ikonickými postavami, príbehmi a tradíciami, ku ktorým sa fanúšikovia každý rok vracajú. Pozvanie Ghost Face® do Fanta Haunted Universe tak prepája dve výrazné súčasti halloweenskej kultúry a prináša nový spôsob, ako si toto obdobie užiť.
Či už ide o zbieranie limitovaných obalov alebo zdieľanie zážitkov s priateľmi, cieľom tohtoročnej kampane je ponúknuť fanúšikom ďalší dôvod, prečo tento rok WANTA FANTA.
Ghost Face® je už desiatky rokov jednou z najznámejších halloweenskych postáv na svete. Tento rok sa navyše stáva vôbec prvou hosťujúcou postavou, ktorá vstupuje do sveta Fanta Haunted Universe, originálneho halloweenskeho projektu značky Fanta zameraného na fanúšikovské zážitky, vlastné postavy a príbehy.
„Halloween je pre značku Fanta dlhodobo jedným z najvýznamnejších období v roku. Tento rok fanúšikom prinášame limitovanú edíciu zberateľských obalov s Ghost Face® a ďalšími postavami, exkluzívny digitálny obsah aj možnosť zapojiť sa do spotrebiteľskej súťaže o nevšedné ceny, napríklad ikonickú masku Ghost Face. Chceme, aby si fanúšikovia Fanta užili Halloween naplno a mali dôvod vracať sa k našej limitovanej edícii,“ hovorí riaditeľ marketingu Coca-Cola pre Česko a Slovensko Michal Šlechta.
Fanta tento rok po prvýkrát prenáša Fanta Haunted Universe z obrazoviek priamo do obchodov prostredníctvom limitovanej kolekcie zberateľských obalov. Vedľa Ghost Face® vo variantoch Fanta Orange a Fanta Orange Zero sa na limitovanej edícii predstavia aj ďalšie tri originálne postavy Fanta Haunted Universe inšpirované tradičnými halloweenskymi legendami. Nájdeš ich pod príchuťami Exotic, Shokata a Crimson Cherry.
Halloweenska kolekcia je dostupná na plechovkách a pollitrových PET fľašiach. Naskenovaním QR kódu na obale získaš prístup k exkluzívnemu obsahu. Okrem iného sa môžeš zapojiť do súťaže o prenájom Fear House pre celú partiu, masky Ghost Face či vstupenky do kina. Súťaž trvá do 2. novembra 2026.
Trailer k tohtoročnému Fanta Haunted Universe si pozri nižšie: