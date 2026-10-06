Driftovanie, kaskadéri aj automobilové novinky. Nitra zažije štyri dni plné adrenalínu!

Miluješ autá, rýchlosť a poriadnu motoristickú show?
Miluješ autá, rýchlosť a poriadnu motoristickú show? Od 8. do 11. októbra sa výstavisko Agrokomplex v Nitre premení na miesto plné automobilových noviniek, burácajúcich motorov a adrenalínových zážitkov. Prichádza 31. ročník Autosalónu Autoshow Nitra!
Na jednom mieste uvidíš najnovšie modely svetových automobiliek aj slovenské výstavné premiéry. Medzi avizovanými novinkami sú Kia PV7, Seltos, K4 vo verziách hatchback a kombi a elektrický model EV2, Hyundai IONIQ 3 a STARIA Electric, JAECOO 8 SHS-P, nové Suzuki Across, Chery Tiggo 7 Hybrid, Forthing T5, S7 REEV a U-Tour V9 PHEV, MHERO 817 E0 a E1, Dongfeng MAGE PHEV a Z9 GT, elektrické modely Škoda Epiq a Peaq, modely DR 5 a DR 6 či nový Peugeot 408 spolu s limitovanou edíciou ENVY pre modely Peugeot 208 a 2008.
A teraz to najlepšie = SPRIEVODNÝ PROGRAM! Český projekt FURT BOKEM prinesie driftovacie súboje, drift taxi aj Final Night Show. Počas výstavy sa o poriadnu dávku adrenalínu postará MOTOTV SHOW s motocyklovými kaskadérmi. Fanúšikov upravených áut poteší TUNING & AUDIO SHOW. Čaká ťa aj RC AUTO SHOW s diaľkovo ovládanými kamiónmi a terénnymi autami, ukážky silových a záchranných zložiek.
Autá a gaming pod jednou strechou! V pavilóne M4 sa uskutočnia Majstrovstvá SR v elektronických športoch. Špičkové tímy zabojujú v Counter-Strike 2 o 10 000 €! Čakajú ťa herné zóny, simulátory, virtuálna realita, PlayStation 5 aj známe osobnosti gamingu. A to najlepšie? Jeden lístok platí na obe podujatia!
Máš radšej klasiku? V pavilóne G nájdeš historické autá a v sobotu 10. októbra o 10.30 h na výstavisko dorazia aj legendárne Citroëny 2CV, známe ako „kačice“.
A čo keby si z Autosalónu odišiel na úplne novom aute? Tvoja vstupenka ťa môže dostať do hry o SUV Dongfeng MAGE! Žrebovanie prebehne v nedeľu 11. októbra o 15.00 h v pavilóne M2.
Štyri dni, desiatky automobilových značiek a program, pri ktorom sa rozhodne nebudeš nudiť!
Kedy: 8. – 11. októbra 2026 Kde: Agrokomplex, Nitra
Viac informácií na https://agrokomplex.sk/autosalon/