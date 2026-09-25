Hľadáme parťáka/parťáčku, ktorý/á nám pomôže posúvať značku Refresher a rozvíjať náš Refresher Club! Ak sleduješ trendy, baví ťa komunikácia s externým svetom a chceš reálne ovplyvňovať to, ako náš brand pôsobí navonok, hľadáme práve teba!
O čom táto pozícia je?
Ako Junior Brand Specialist sa staneš dôležitou súčasťou nášho brandového tímu. Budeš mať pod palcom starostlivosť o našu komunitu, rozvoj atraktívnych výhod pre členov Refresher Club-u a komunikáciu pri vybraných mediálnych aj kultúrnych partnerstvách.
Hľadáme človeka, ktorý nie je len „vykonávateľ“, ale má vlastný názor, baví ho využívať moderné technológie a nebojí sa prichádzať s novými nápadmi.
Čo bude tvoja agenda?
Komunita & Refresher Club:
- Vyhľadávanie nových príležitostí na spolupráce a rozširovanie výhod pre našich členov.
- Každodenná starostlivosť o fungovanie Club-ových aktivít a komunikácia s členmi.
- Zber spätnej väzby a hľadanie ciest, ako zážitok z členstva neustále zlepšovať.
Brand & Mediálne partnerstvá:
- Komunikácia s vybranými partnermi z oblasti kultúry, eventov či študentského života.
- Vyjednávanie výhodných podmienok a dohadovanie vzájomných plnení.
- Koordinácia podkladov, kontrola termínov a dohľad nad tým, aby výstupy ladili s DNA Refresheru.
Kreatíva & Inovácie:
- Aktívne sledovanie trendov a prinášanie sviežich nápadov na brandové aktivácie.
- Zapájanie AI nástrojov do dennej práce na zefektívnenie operatívy.
- Operatívna podpora tímových projektov podľa toho, čo práve rezonuje.
Koho hľadáme?
Pozícia je idálna pre:
Študent/ka alebo človek na part-time, ktorý/á hľadá stabilný priestor na rast.
Komunikácia:
Výborný písomný prejav v slovenčine, dobrá angličtina a prirodzená odvaha vyjednávať a presadiť dobrú myšlienku.
Vlastnosti:
- Všeobecný rozhľad so zameraním na lifestyle a aktuálne dianie.
- Zvedavosť, samostatnosť a doťahovanie vecí do konca.
- Schopnosť spojiť kreatívne myšlienky s analytickým pohľadom na výsledky.
Nice to have:
- Vodičský preukaz sk. B.
Tech & AI mind:
Základné office nástroje máš v malíčku a aktívne hľadáš spôsoby, ako si pomocou AI nástrojov uľahčiť a zrýchliť rutinu.
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.
Detaily spolupráce
- Forma úväzku: Dohoda / Part-time (rozsah cca 20 hodín týždenne, časovo sa vieme prispôsobiť tvojmu rozvrhu).
- Odmena: Od 500 eur brutto (finálna suma závisí od tvojej seniority a skúseností).
- Lokalita: Bratislava (Office Refresher / flexibilne po dohode).
- Nástup: ASAP
- Možnosť rastu: Ak si sadneme a agenda sa rozrastie, je tu otvorený priestor na budúci full-time.
Ako sa prihlásiť?
Vyplň náš dotazník a prilož 👇
- Test osobnosti: Ak ešte nemáš spravený test osobnosti, sprav si ho TU a výsledok vlož do políčka BIO.
- Kreatívne CV: Klasické životopisy berieme, bonusové body ale získaš za odprezentovanie informácií o tebe inou kreatívnou formou! Ak máš spôsob, ako nám ukázať svoje myslenie a tvorivosť mimo štandardného PDF, sem s tým!
Predstav si že ty sám/sama si brand, ktorý chceš čo najlepšie odprezentovať
Žiadne pravidlá, jednoducho nás chceš prekvapiť alebo rozosmiať. Nejde o to, aby to bolo dokonalé, len aby to bolo tvoje. Radi sa necháme prekvapiť a tešíme sa na tvoje nápady.