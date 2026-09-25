Feed Explore
Feed Explore Profil
Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
0
0
0
dnes 25. septembra 2026 o 9:56
Čas čítania 1:45

Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)

Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
Zdroj: Refresher
Silvia Chlumecká
Silvia Chlumecká
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hľadáme parťáka/parťáčku, ktorý/á nám pomôže posúvať značku Refresher a rozvíjať náš Refresher Club! Ak sleduješ trendy, baví ťa komunikácia s externým svetom a chceš reálne ovplyvňovať to, ako náš brand pôsobí navonok, hľadáme práve teba!

O čom táto pozícia je?

Ako Junior Brand Specialist sa staneš dôležitou súčasťou nášho brandového tímu. Budeš mať pod palcom starostlivosť o našu komunitu, rozvoj atraktívnych výhod pre členov Refresher Club-u a komunikáciu pri vybraných mediálnych aj kultúrnych partnerstvách.

Hľadáme človeka, ktorý nie je len „vykonávateľ“, ale má vlastný názor, baví ho využívať moderné technológie a nebojí sa prichádzať s novými nápadmi.

Čo bude tvoja agenda?


Komunita & Refresher Club:

  • Vyhľadávanie nových príležitostí na spolupráce a rozširovanie výhod pre našich členov.
  • Každodenná starostlivosť o fungovanie Club-ových aktivít a komunikácia s členmi.
  • Zber spätnej väzby a hľadanie ciest, ako zážitok z členstva neustále zlepšovať.

Brand & Mediálne partnerstvá:

  • Komunikácia s vybranými partnermi z oblasti kultúry, eventov či študentského života.
  • Vyjednávanie výhodných podmienok a dohadovanie vzájomných plnení.
  • Koordinácia podkladov, kontrola termínov a dohľad nad tým, aby výstupy ladili s DNA Refresheru.

Kreatíva & Inovácie:

  • Aktívne sledovanie trendov a prinášanie sviežich nápadov na brandové aktivácie.
  • Zapájanie AI nástrojov do dennej práce na zefektívnenie operatívy.
  • Operatívna podpora tímových projektov podľa toho, čo práve rezonuje.

Koho hľadáme?


Pozícia je idálna pre:

Študent/ka alebo človek na part-time, ktorý/á hľadá stabilný priestor na rast.

Komunikácia:

Výborný písomný prejav v slovenčine, dobrá angličtina a prirodzená odvaha vyjednávať a presadiť dobrú myšlienku.

Vlastnosti:

  • Všeobecný rozhľad so zameraním na  lifestyle a aktuálne dianie.
  • Zvedavosť, samostatnosť a doťahovanie vecí do konca.
  • Schopnosť spojiť kreatívne myšlienky s analytickým pohľadom na výsledky.

Nice to have:

  • Vodičský preukaz sk. B.

Tech & AI mind:

Základné office nástroje máš v malíčku a aktívne hľadáš spôsoby, ako si pomocou AI nástrojov uľahčiť a zrýchliť rutinu.

Junior Brand Specialist
Junior Brand Specialist Zdroj: Refresher



Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

 

Detaily spolupráce

  • Forma úväzku: Dohoda / Part-time (rozsah cca 20 hodín týždenne, časovo sa vieme prispôsobiť tvojmu rozvrhu).
  • Odmena: Od 500 eur brutto (finálna suma závisí od tvojej seniority a skúseností).
  • Lokalita: Bratislava (Office Refresher / flexibilne po dohode).
  • Nástup: ASAP
  • Možnosť rastu: Ak si sadneme a agenda sa rozrastie, je tu otvorený priestor na budúci full-time.
Junior Brand Specialist
Junior Brand Specialist Zdroj: Refresher

Ako sa prihlásiť?

Vyplň náš dotazník a prilož 👇

  • Test osobnosti: Ak ešte nemáš spravený test osobnosti, sprav si ho TU a výsledok vlož do políčka BIO.
  • Kreatívne CV: Klasické životopisy berieme, bonusové body ale získaš za odprezentovanie informácií o tebe inou kreatívnou formou! Ak máš spôsob, ako nám ukázať svoje myslenie a tvorivosť mimo štandardného PDF, sem s tým!

Predstav si že ty sám/sama si brand, ktorý chceš čo najlepšie odprezentovať
Žiadne pravidlá, jednoducho nás chceš prekvapiť alebo rozosmiať. Nejde o to, aby to bolo dokonalé, len aby to bolo tvoje. Radi sa necháme prekvapiť a tešíme sa na tvoje nápady.

PRIHLÁS SA TU



Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
JOB SK
Odporúčame
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Refresher Club
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
včera o 07:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
pred 2 dňami
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
Refresher Club
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
včera o 17:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 3 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Politika Krimi Slovensko Dôchodky
Viac
Ľuboš Blaha našiel na hrobe svojho otca exkrementy. Chmelár hovorí o prejavoch beštiálnej nenávisti
pred 29 minútami
Hlavné dôvody invalidity na Slovensku: Nádorové ochorenia dominujú, priemerný dôchodok je 427 eur
pred hodinou
Kedy prídete do Moskvy? „Na sku***ej rakete,“ povedal Zelenskyj ruskému reportérovi
pred hodinou

Viac z Job SK

Všetko
VEĽKÝ NÁBOR TALENTOV: Refresher hľadá Content Creatorov. Zaplatíme ti za obsah, ktorý miluješ tvoriť
VEĽKÝ NÁBOR TALENTOV: Refresher hľadá Content Creatorov. Zaplatíme ti za obsah, ktorý miluješ tvoriť
10. 9. 2026 14:49
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
27. 11. 2025 13:08
Hľadáme producenta*ku pre Refresher videá a shows. Poď spoluvytvárať obsah pre náš Youtube a web.
Hľadáme producenta*ku pre Refresher videá a shows. Poď spoluvytvárať obsah pre náš Youtube a web.
13. 5. 2026 15:38
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Stará fasáda, moderné vnútro. Pozri si úchvatnú rekonštrukciu domu z roku 1941 blízko Valencie
V spolupráci
FOTO: Stará fasáda, moderné vnútro. Pozri si úchvatnú rekonštrukciu domu z roku 1941 blízko Valencie
12. 9. 2026 11:00
Architekt pridal storočnému bytovému domu nové podkrovné poschodie so štyrmi bytmi. Pozri si unikátnu nadstavbu z Prahy
16. 9. 2026 14:30
FOTO: Pražská vila z 30. rokov vyhorela a roky chátrala. Pozri sa, ako architekti vytvorili bývanie ako z inej dimenzie
19. 9. 2026 11:00
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
8. 9. 2026 11:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Love Island Česko & Slovensko 2026: Spoznaj mužských účastníkov šiestej série
Love Island Česko & Slovensko 2026: Spoznaj mužských účastníkov šiestej série
1. 9. 2026 8:35
ONLINE HRA: Vieš, aké veľké sú veci naozaj? Otestuj svoj odhad, je to náročnejšie, než si myslíš
včera o 12:23
Love Island sa vracia. Zoznám sa s novými účastníčkami
1. 9. 2026 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
Job SK
pred 7 minútami
Junior Brand Specialist (Part-time / Študent)
pred 7 minútami
Hľadáme parťáka/parťáčku, ktorý/á nám pomôže posúvať značku Refresher a rozvíjať náš Refresher Club! Ak sleduješ trendy, baví ťa komunikácia s externým svetom a chceš reálne ovplyvňovať to, ako náš brand pôsobí navonok, hľadáme práve teba!
Dove Cameron a Damiano David sú manželia. 💍
Dove Cameron a Damiano David sú manželia. 💍
pred 53 minútami
Viktória Chladoňová je majsterkou sveta. V 19 rokoch ovládla preteky v Montreale
Viktória Chladoňová je majsterkou sveta. V 19 rokoch ovládla preteky v Montreale
pred hodinou
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
pred 3 hodinami
Marko Damian práve vydal album srdce_babiq
Marko Damian práve vydal album srdce_babiq
včera o 20:12
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
V spolupráci
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
včera o 11:05
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
PRIESKUM: Aké majú Slováci nároky na prácu? Rozhodujú dnes viac než kedykoľvek predtým plat, benefity či home office?
30. 3. 2026 15:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00