Čo tak skúsiť niečo nové?

Ani teba už nebavia každý rok tie isté veľkonočné recepty? Vyskúšaj tento rok namiesto každoročnej klasiky niečo celkom iné a poteš chuťové poháriky kamošov aj rodiny. Spoločne s Kuchyňou Lidla sme pre teba vybrali niekoľko veľkonočných receptov na sladké aj slané dobroty, ktoré okamžite zmiznú zo stola.

V našom výbere, samozrejme, nechýba ani klasika v podobe veľkonočného barančeka či žerbó rezov, ktorými iste potešíš mamku aj babku. Tešiť sa môžeš aj na upgradeované žĺtkové rezy, tentoraz však bez orechovej plnky. Tú totiž nahradíš niečím celkom iným.

Žerbó rezy

Budeš potrebovať:

100 ml teplého mlieka Pilos (3,5 %)

12 g čerstvého droždia

100 g práškového cukru Belbake

400 g polohrubej múky Belbake

80 g zmäknutého masla Pilos

70 g bravčovej masti Pikok

2 žĺtky

na náplň:

300 g slivkového lekváru Sympathica

300 g mletých vlašských orechov Alesto

40 g škoricového cukru

na ozdobu:

150 g horkej čokolády Fin Carré (74 %)

50 g masla Pilos

1 hrsť vlašských orechov Alesto

Ako na to?

V teplom mlieku rozmiešaj rozdrobené droždie, polovicu cukru a lyžicu múky. Zmes nechaj podkysnúť na teplom mieste približne 5 až 10 minút.

Následne v kuchynskom robote zmiešaj všetky zvyšné suroviny spolu s vykysnutým kváskom a na strednej rýchlosti vymies elastické cesto.

Následne ho rukami pár ťahmi premies, rozdeľ na 3 rovnaké časti, zabaľ do fólie a nechaj 10 minút odpočinúť v chladničke. Každú časť na pomúčenej ploche rozvaľkaj na rozmer plechu a prebytočné okraje zrež.

Na plech vystlaný papierom na pečenie ulož prvý plát cesta. Poprepichuj ho vidličkou, potri polovicou lekváru a posyp polovicou zmesi orechov a cukru. Opatrne pomocou lyžice utlač.

Rovnakým spôsobom priprav ďalšiu vrstvu. Ukonči posledným plátom, ktorý poprepichuj vidličkou, prikry utierkou a nechaj na teplom mieste 30 minút vykysnúť. Koláč peč v rúre vyhriatej na 170 °C asi 45 minút. Upečený koláč najprv nechaj vychladnúť a potom ho pomocou druhého plechu vyklop.

Kým koláč chladne, vo vodnom kúpeli roztop nasekanú čokoládu spolu s maslom. Polevu rovnomerne nanes na koláč a nechaj stuhnúť v mrazničke. Koláč nakoniec dozdob celými a nasekanými orechmi.





Avokádový šalát

Budeš potrebovať:

4 vajíčka uvarené natvrdo

2 zrelé avokáda

3 lyžice majonézy Mikado

200 g kyslej smotany Pilos

šťavu z ½ citróna

1 hrsť čerstvej bazalky

morskú soľ v mlynčeku Kania

čierne korenie v mlynčeku Kania

200 g mrazeného hrášku Chira

4 sedliacke žemle

Šalát môžeš skladovať v uzatvárateľnej nádobe v chladničke najviac 2 dni. Skvelo sa hodí na raňajky, obed či večeru alebo ako príloha k pečenej rybe či kurčaťu.

Ako na to?

Uvarené vajíčka očisti a nakrájaj na menšie kúsky. Avokádo rozdeľ na polovice a odstráň kôstku. Pomocou lyžice vyber dužinu a nakrájaj ju na menšie kocky.

Vo väčšej miske zmiešaj majonézu, kyslú smotanu, citrónovú šťavu, nadrobno nasekanú bazalku, štipku soli a korenia. K zmesi pridaj nakrájané vajíčka, avokádo a rozmrazený hrášok. Šalát zľahka premiešaj. Avokádový šalát naservíruj do misky a ozdob lístkami bazalky. Podávaj so sedliackou žemľou.

Žĺtkovo-makové rezy

Budeš potrebovať:

210 g masla Pilos

170 g práškového cukru Belbake

170 g mletého maku Belbake

170 g polohrubej múky Belbake

1 lyžičku kypriaceho prášku do pečiva Belbake

130 ml mlieka Pilos

kôru z 1 citróna

5 bielkov

štipku soli Kania

20 g masla Pilos (na vymazanie formy)

20 g polohrubej múky Belbake (na vysypanie formy)

na polevu:

5 žĺtkov

200 g práškového cukru Belbake

Ako na to?

Maslo vyšľahaj s práškovým cukrom do peny. V druhej mise zmiešaj mak, múku a prášok do pečiva. Do maslovej zmesi postupne prilievaj mlieko a pridávaj sypké suroviny.

📌 TIP: Suroviny by mali mať izbovú teplotu, aby sa zmes nezrazila.

Do cesta vmiešaj citrónovú kôru. Z bielkov a štipky soli vyšľahaj tuhý sneh a jemne ho zapracuj do cesta.

Plech s rozmermi 28 x 22 cm vymaž maslom a vysyp múkou. Následne naň nalej pripravené cesto a rovnomerne ho rozotri až ku okrajom. Peč pri teplote 170 °C približne 20 – 30 minút.

Kým sa korpus pečie, zo žĺtkov a práškového cukru vyšľahaj nadýchanú svetlú polevu. Tú nanes na horúci korpus, aby sa žĺtky tepelne upravili. Polevu nechaj niekoľko hodín tuhnúť, nakoniec koláč nakrájaj na rezy.

Hráškové vajíčka

Budeš potrebovať:

5 vajec

70 g mrazeného hrášku

1 avokádo

2 šalotky

2 lyžičky plnotučnej horčice Kania

3 lyžičky majonézy Kania

šťavu z ⅓ citróna

⅓ lyžičky čierneho korenia Kania

1 lyžičku soli Kania

Ako na to?

Vajcia vlož do vriacej vody a var ich 10 minút, aby boli natvrdo. Následne ich ošúp, pozdĺžne prekroj na polovice a žĺtky vyber.

V mise rozmixuj žĺtky, hrášok, avokádo, šalotku, horčicu, majonézu, citrónovú šťavu, čierne korenie a soľ na hladký krém. Krém daj do cukrárskeho vrecka alebo plniacej fľaše a zmesou naplň prekrojené polovice vajec. Naplnené vajíčka nakoniec ozdob tekvicovými jadierkami a nasekanou pažítkou.

Veľkonočný tvarohový baranček

Budeš potrebovať:

200 g masla Pilos

200 g kryštálového cukru Belbake

100 g hrozienok Alesto

50 ml tuzemáku

4 vajcia

200 g polohrubej múky Belbake

12 g kypriaceho prášku do pečiva Belbake

250 g jemného hrudkovitého tvarohu Pilos

kôru z 1 citróna

30 g zmäknutého masla Pilos na vymazanie formy

30 g polohrubej múky Belbake na vysypanie formy

100 g práškového cukru Belbake

Ako na to?

Maslo s cukrom vyšľahaj do nadýchanej peny. Hrozienka zalej tuzemákom a nechaj ich napučať. Do maslovej zmesi postupne pridávaj vajcia a dôkladne ich zapracuj do cesta.

Prisyp múku zmiešanú s práškom do pečiva. Tvaroh a kôru z umytého a osušeného citróna primiešaj ručne. Nakoniec pridaj scedené hrozienka a zmes ešte raz premiešaj.

Formu na barančeka vymaž maslom a vysyp múkou. Prilej pripravenú zmes do ⅔ formy, rozotri ju ku okrajom a peč v rúre vyhriatej na 170 °C približne 40 minút. Upečeného barančeka nechaj mierne vychladnúť, vyklop ho z formy a posyp práškovým cukrom.

📌TIP: Používaj len tmavú časť citrónovej kôry, pretože biela časť je horká

Bryndzové pagáče

Budeš potrebovať:

150 ml mlieka Pilos

1 lyžičku kryštálového cukru Belbake

42 g čerstvého droždia

180 g hladkej múky Belbake

270 g polohrubej múky Belbake

250 g bryndze Pilos

80 g bravčovej masti Pikok

150 g masla Pilos

2 žĺtky

1 lyžičku soli Belbake

1 vajce

celú rascu Kania

Ako na to?

V teplom mlieku rozmiešaj cukor a rozdrobené droždie. Nechaj na teplom mieste približne 5 minút podkysnúť.

Z oboch druhov múky, bryndze, bravčovej masti, masla, dvoch žĺtkov, soli a kvásku vypracuj pevné cesto. Prikry ho utierkou a nechaj asi 1 hodinu odležať.

Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozvaľkaj na približne 1 cm hrubý plát. Jedálenským nožíkom vytvor na ceste mriežku.

Vykroj kolieska, prenes ich na papier na pečenie, potri rozšľahaným vajíčkom a podľa chuti posyp rascou. Nechaj ešte 10 minút podkysnúť. Peč v rúre vyhriatej na 190 °C asi 12 – 15 minút.

Čokoládová babka z kysnutého cesta

Budeš potrebovať:

530 g polohrubej múky Belbake

100 g kryštálového cukru Belbake

3 vajíčka

1 kocku droždia

60 ml vody

60 ml mlieka Pilos

150 g masla Pilos

1 lyžičku soli Belbake

na plnku:

130 g horkej čokolády Bellarom (74 % kakaa)

120 g masla Pilos

60 g práškového cukru Belbake

40 g holandského kakaa Belbake

1 lyžičku mletej škorice Mikado

štipku soli Belbake

na sirup:

80 g medu Confeira

60 ml vody

Ako na to?

Vymies múku, cukor, vajíčka, rozdrobené droždie, vodu a mlieko v mixéri s nadstavcom na hladké cesto. Na záver pridaj maslo a soľ a mies ešte asi 10 minút. Cesto vlož do misky vymastenej olejom, prikry ho vlhkou utierkou a nechaj cez noc vykysnúť v chladničke.

Do kysnutého cesta pridávaj tukovú zložku – maslo a soľ – až keď sa ostatné ingrediencie vymiesia, pretože spomaľujú aktiváciu kvásku. Keby si ich pridal hneď na začiatku, musel by si cesto miesiť dvojnásobný čas.

✍️ Dôležité: Cesto si priprav deň vopred, aby ti v noci stihlo v chladničke vykysnúť.

Čokoládu spolu s maslom rozpusti nad parou a následne k nim pridaj ostatné ingrediencie.

Vykysnuté cesto rozdeľ na 2 časti. Postupne obe rozvaľkaj na pomúčenej doske na tenký plát a potri ½ plnky. Okraje nechaj bez plnky, aby sa cesto jednoduchšie rolovalo. Cesto zroluj a rolku pozdĺžne rozrež.

Na jednej strane konce spoj a zamotaj ako špagát rezom navrchu. Vlož do formy na chlebík vytretej maslom a nechaj ešte 1 hodinu podkysnúť.

Peč v rúre vyhriatej na 180 °C približne 45 minút.

Upečenú, ešte teplú babku potri sirupom, ktorý pripravíš ohriatím medu a zmiešaním s vodou. Babku nechaj trocha vychladnúť a potom ju môžeš vyklopiť z formy. Krájaj ju, keď je úplne vychladnutá.