iPhone 17 prinesie radikálnu zmenu: Uniknuté rendery nám približujú nový vzhľad

Hoci si na nový iPhone 17 budeme musieť ešte chvíľu počkať, uniknuté rendery nám odhaľujú možné zmeny, ktoré so sebou prinesie.

Spoločnosť Apple prichádza na trh s novými modelmi iPhonov zvyčajne v septembri, no napriek tomu sa môžeme tešiť na niekoľko zmien v dizajne, ktoré odhalili uniknuté CAD rendery. Vyzerá to tak, že iPhone 17 bude podobný svojím vzhľadom mobilným telefónom Pixel od Google, informuje portál Hypebeast.

iPhone 17 Lineup CAD pic.twitter.com/xednTkpJnq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 23, 2025

Známy leaker Majin Bu na sociálnej sieti X pridal príspevok s rendermi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Pro Max a iPhone 17 Air. Nové modely by údajne mali mať viac prepracovaný modul fotoaparátu, ktorý je dosť podobný práve spomínanému mobilnému zariadeniu od Google.

Šíria sa informácie, že Apple by mal prísť s iPhone 17 Air, ktorý by bol zjavne tenší. iPhone 17 Air má údajne nahradiť variant Plus. Podľa nepotvrdených správ bude mať titánový rám a prémiovejšie prepracovanie. iPhone 17 Pro a iPhone 17 Air zrejme prídu s novým širokým modulom fotoaparátu v tvare pilulky, ktorý sa tiahne naprieč hornou časťou zariadenia.

Naopak, iPhone 17 si pravdepodobne ponechá dizajn bližší predchádzajúcim generáciám a nebude sa vo svojom dizajne až tak odlišovať od starších modelov. Na oficiálne potvrdenie týchto špekulácií si musíme ešte počkať, avšak je vysoko pravdepodobné, že nový iPhone 17 prinesie mnoho zmien vo svojom dizajne.