Z Luníka IX sa vypracoval až na svetovú scénu. Iba 14-ročný Sebastián zabojuje na majstrovstvách sveta v MMA

Mladík z osady je inšpiráciou pre mnohých.

Len 14-ročný Sebastián Žiga sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta v Indonézii. Zúčastní sa na MS medzinárodnej organizácie GAMMA. Ide o prestížnu udalosť, na ktorej sa stretávajú najlepší amatérski MMA bojovníci z celého sveta, píše Nový Čas.

Sebastián pochádza z Košíc a býva v jednom z najväčších rómskych sídlisk v Európe – na Luníku IX. Aj napriek nie veľmi priaznivej situácii spojenej s bývaním a občianskou vybavenosťou je vzorovým žiakom a úspešným zápasníkom v zmiešaných bojových umeniach.

Kvôli jeho usilovnosti, vynikajúcim športovým výkonom, obrovskej snahe presadiť sa aj v náročných podmienkach, príkladnému správaniu a spoľahlivej dochádzke, si talentovaný školák vybojoval jedinečnú príležitosť zúčastniť sa majstrovstiev sveta v Indonézii, kam pocestuje spoločne s riaditeľom školy.

Zdroj: archív Sebastiána Žigu

„Sebastián vyniká talentom a ctižiadostivosťou. Zároveň spĺňa naše podmienky, ktoré sú vopred určené. Má dobré športové výsledky, jeho správanie a dochádzka do školy sú v poriadku, má to správne nastavené v hlave, chce niečo dosiahnuť a niekam sa posunúť. Darmo totiž bude niekto vynikať, keď sa nevie správať,“ vysvetľuje jeho učiteľ MMA krúžku.

Mladý talent sa samotnej súťaže vôbec nebojí. Hoci sa bojovému športu venuje len niečo vyše roka, verí si. „Šport a konkrétne MMA sa mi veľmi páči. Podporujú ma v tom aj moji rodičia. Pred cestou do Indonézie mám rešpekt, no nie trému. Teším sa na to, že si budem môcť zmerať svoje sily so svetovou špičkou,“ povedal športovec pre Nový Čas.