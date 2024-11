Khloé Kardashian predstavila vlastný parfum, ktorý má voňať ako sexi pižmo. Kúpiš ho aj na Slovensku

Na jar 2025 bude vôňa XO Khloé dostupná aj v Európe.

Globálna ikona a podnikateľka Khloé Kardashian uvádza v spolupráci so spoločnosťou Luxe Brands na trh svoju prvú vlastnú vôňu s náuvom XO Khloé. Dostupná bude od 26. novembra v luxusnom obchode Harrods. Neskôr chce nadviazať spoluprácu aj s americkým partnerom Ulta Beauty.

Značka čerpá inšpiráciu od samotnej Khloé. Zachytáva jej pozitívneho ducha a svetlo – výsledkom je jej zatiaľ najosobnejší produkt XO Khloé so svojím ultra-luxusným dizajnom a vôňou podčiarkuje vývoj Khloé ako podnikateľky, sestry a matky.

Od prepracovaného flakónu až po moderné poňatie a inšpiratívne posolstvo. Značka prekračuje hranice tradičného parfumérstva a prináša výnimočnú vôňu, ktorá spája luxus, zmyslový príbeh a špičkovú parfumériu.

„Tvorba tejto vône bola pre mňa výnimočnou cestou,“ hovorí Khloé Kardashian. „Ku každému projektu, do ktorého sa pustím, pristupujem s osobným záujmom a chcela som, aby bolo z každého detailu XO Khloé cítiť zámer a účel. Od návrhu flakóna až po kampaň – plne som sa zapájala do procesu od začiatku do konca. Na vôňu som obzvlášť hrdá, strávili sme pri nej veľa času, aby sme mali istotu, že je dokonalá, a s konečným produktom som veľmi spokojná. Nemôžem sa dočkať, až sa o to podelím so všetkými!“

XO Khloé je výnimočnou spoluprácou dvoch svetoznámych a ocenených parfumérov – toto majstrovské dielo pre zmysly vytvorili spoločne majster parfumér Alberto Morillas a hlavný parfumér Clément Gavarry zo spoločnosti Firmenich.

Luxusná nová vôňa prepája špičkovú remeselnú parfumériu s trendovou vôňou. Návyková a zmyselná XO Khloé je kvetinová vôňa, ktorá pohltí zmysly jemným buketom kryštalizovaných ružových lupeňov, nádychom pralinky, sexi pižma a mäkkých drevín.

„Khloé je jednou z najvplyvnejších ľudí na svete,“ hovorí Noreen Dodge, marketingová riaditeľka a riaditeľka pre stratégiu spoločnosti Luxe Brands.

„Vieme, že má moc otriasť celou kategóriou vôní ale aj ju posunúť vpred. Keď sme privádzali brilantnú víziu Khloé k životu, naším zámerom bolo priniesť nádhernú vôňu a pohlcujúcu kampaň značky na vysokej úrovni, ktorá osloví publikum Khloé a spotrebiteľov na celom svete.“



XO Khloé sa dnes exkluzívne uvádza na trh v luxusnom maloobchode Harrods v Spojenom kráľovstve a v Severnej Amerike debutuje exkluzívne na Ulta Beauty 1. decembra. Na jar 2025 sa rozšíri v kľúčových oblastiach po celom svete v Európe, Austrálii a Mexiku.