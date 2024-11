Miss Universe Karolína Michalčíková podstúpila operáciu očí: Mala som zbytočné obavy, rozhodnutie neľutujem

Aké sú jej dojmy z operácie a výsledku?

Vieš o tom, že takmer 30 % ľudí je krátkozrakých, čo znamená že nevidí poriadne do diaľky? Môže za to veľa času stráveného pred obrazovkou počítača či telefónu, namáhanie očí pri čítaní a tiež to, že väčšinu času trávime v interiéroch.

„Sústredené pozeranie na krátku vzdialenosť na úkor pozerania sa do diaľky, vedie k postupnej strate prirodzenej schopnosti oka zaostrovať na rôzne vzdialenosti. Hrozí riziko zhoršenia zraku či vzniku dioptrickej chyby– oko sa stáva krátkozraké a človek má problém vidieť ostro do diaľky,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Miriam Záhorcová z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava.

Väčšina mladých netuší, ako na tom ich zrak v skutočnosti je, pretože u očného lekára ešte v živote nebola. Majú pocit, že to s nimi nie je až také zlé, alebo majú strach z nosenia okuliarov. Mal by si však vedieť, že okrem dioptrických pomôcok je tu ešte ďalšia možnosť.

Medzi 20. a 25. rokom života sa ti zrak stabilizuje, a to je ideálny čas na laserovú operáciu očí. Bezbolestný zákrok femtosekundovým laserom trvá len 10 sekúnd a ty sa opäť budeš môcť pozerať na svet ostro aj bez okuliarov. Laserovú operáciu očí má za sebou aj Karolína.

Rozhodnutie ísť na operáciu neľutuje

Karolína nosila okuliare niekoľko rokov, no rozhodnutie ísť na operáciu v nej dozrievalo postupne. „Keďže rada športujem, okuliare aj kontaktné šošovky mi zavadzali či už pri behu, lyžovaní alebo iných športoch. Nad operáciou očí som rozmýšľala už dlhšie obdobie, ale stále som mala obavy,“ priznáva Miss Universe Karolína Michalčíková.

Nakoniec sa však pre operáciu rozhodla, pretože sa chcela konečne zbaviť svojho dlhoročného „hendikepu“, ktorý ju obmedzoval aj pri bežných činnostiach.

Zdroj: NeoVízia

„Mala som 1,7 dioptrie, čo sa možno nezdá veľa, ale bez okuliarov som nevidela okoloidúcich kamarátov, nemohla som šoférovať a nedovidela som poriadne na televízor. Neustále som hľadala okuliare a niekde ich zabúdala. Hrozne ma to otravovalo,“ opisuje Karolína dôvody, ktoré ju nakoniec presvedčili svoje dioptrie riešiť.

Karolína odďaľovala svoju operáciu, až pokým nenabrala odvahu. „Bála som sa toho, že to bude bolestivý zákrok. Predstavovala som si, že mi budú do oka dávať rôzne injekcie. Bola som veľmi príjemne prekvapená, že na znecitlivenie sa používajú kvapky, všetko robí laser a mierne nepríjemný pocit po operácii sa stratil do nasledujúceho rána. Prebehlo to veľmi rýchlo,“ hovorí o svojej skúsenosti.

Môj život sa zmenil na nepoznanie a myslím si, že so mnou bude súhlasiť každý človek, ktorý podstúpil tento krok, pretože je to úžasný pocit znovu ostro vidieť aj bez okuliarov.

Jednou z podmienok na absolvovanie laserovej operácie je aj stabilizácia dioptrií, ku ktorej dochádza spravidla medzi 20. a 25. rokom života. „K očnému lekárovi som chodila pravidelne, takže som vedela, že zrak mám už roky stabilný a som ideálnou kandidátkou na laserovú operáciu očí,“ hovorí Karolína.

Jej zodpovedný prístup k pravidelným kontrolám chváli aj očná lekárka MUDr. Miriam Záhorcová z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava: „Mladí ľudia do 25. roku života by mali očnú prehliadku absolvovať aspoň raz za dva roky. Neodhalená očná chyba totiž nielen sťažuje každodenný život, ale v určitých prípadoch hrozí aj trvalé poškodenie zraku. Preto pozývam do očnej ambulancie všetkých, ktorí na návštevu očného lekára zabúdajú.“

Výber skúseného oftalmológa a renomovanej očnej kliniky sú pre zdravie tvojich očí kľúčové. Zrak je predsa náš najdôležitejší zmysel, a preto korekcia očnej chyby, ktorá ti vie výrazne zvýšiť kvalitu života, je dôležitou investíciou do tvojej budúcnosti.

Operácia trvala asi 15 minút

Rovnako uvažovala aj Karolína: „Na základe odporúčaní aj od svojich známych, som sa rozhodla pre NeoVíziu a šla som k nim na vstupné vyšetrenie. A nemohla som urobiť lepšie.“

Po dôkladnom, trojhodinovom, vstupnom vyšetrení, ktoré zahŕňalo aj rozkvapkanie očí a konzultáciu očakávaní pacienta, sa Karolína na odporúčanie očnej lekárky rozhodla pre laserovú operáciu bezbolestnou metódou NeoSMILE PRO.

„Pri tejto metóde očný chirurg používa len najmodernejší femtosekundový laser VISUMAX 800. Vďaka tomu je hojenie po zákroku rýchle a bezbolestné. Pacient už večer v deň zákroku môže normálne existovať, pracovať s počítačom a sledovať televíziu. Na druhý deň môže šoférovať, pracovať a o pár týždňov aj chodiť do posilňovne, plávať či športovať,“ opisuje zákrok, ktorý absolvovala aj Karolína, očná chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava.

Zdroj: NeoVízia

Karolínina operácia nasledovala niekoľko dní po vstupnom vyšetrení. „Som naozaj veľmi vďačná pani doktorke Záhorcovej, ktorá mi celý zákrok tak podrobne vysvetlila, že som sa už nemusela ničoho báť. Čakala som, že operácia bude trvať dlho, no vo finále celý proces trval len nejakých 10 - 15 minút. Samotné laserovanie trvalo len chvíľku a ja som necítila absolútne nič,“ opisuje Karolína.

Absolvovať úplné odstránenie dioptrií laserom považuje Karolína za jedno z najlepších rozhodnutí v živote. „Ak by som zrak niekedy v budúcnosti opäť riešila, viem, ktorú doktorku a hlavne kliniku mám vyhľadať. Ak niekto ešte váha, určite by som odporučila NeoVíziu. Úprimne, toto bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí,“ odporúča Karolína každému, kto nad operáciou očí uvažuje.

A čo ty? Zvažuješ rozhodnutie, aké urobila aj Karolína? Ak stále váhaš, viac informácií o stave tvojho zraku ako aj o laserovej operácii očí získaš na podrobnom vyšetrení. Objednať sa môžeš na neovizia.sk