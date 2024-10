Diddy čelí novým obvineniam, údajne znásilňoval neplnoletých. Viacerí opísali svoje traumy

Žaloby podali 2 ženy a 4 muži.

Diddyho súdny proces sa uskutoční 5. mája 2025. Kauza však zďaleka nekončí a na povrch sa dostávajú stále nové a nové obvinenia. Žaloby sa týkajú najmä obdobia od roku 1995 do roku 2021.

Najnovšie Sean ‚Diddy‘ Combs čelí na federálnom súde 6 novým obvineniam. Žaloby proti nemu podali obete anonymne prostredníctvom právnickej firmy z texaského Houstonu. Identifikované boli len pohlavia – dve ženy a štyria muži.

Ako informuje The Guardian, medzi obvinenými je muž, ktorý mal v čase údajného incidentu len 16 rokov. Ďalšou obeťou bola žena, ktorá bola 19-ročnou študentkou vysokej školy, keď tvrdila, že ju Combs znásilnil v hotelovej izbe na Manhattane. V inej žalobe ho nemenovaný muž obvinil z ťažkého sexuálneho útoku v skladisku obchodného domu Macy's v roku 2008.

Ďalší obvinil Diddyho, že ho v roku 2006 zdrogoval v dodávke pred White Party. Tvrdil, že počas aktu ignoroval jeho prosby o pomoc s tým, že mu opakovane hovoril, že to „bude v poriadku“. Štvrtá obeť tvrdí, že ju znásilnil na párty propagujúcej videoklip Biggieho Smallsa (skladba One More Chance) v roku 1995. Žena taktiež tvrdí, že pred činom jej brutálne udrel hlavu o stenu.

54-ročný producent a hudobný magnát si stojí za tým, že je nevinný. Jeho manažment najnovšie obvinenia odmietol a obvinil advokátsku kanceláriu, že chce získať mediálnu pozornosť. „Pán Combs a jeho právny tím plne dôverujú faktom, ich právnej obhajobe a integrite súdneho procesu. Na súde zvíťazí pravda: pán Combs nikdy nikoho sexuálne nenapadol – dospelého ani neplnoletého, muža ani ženu,“ uviedli jeho právni zástupcovia. Prepustenie na kauciu 50 miliónov dolárov mu však zamietli.

Zdroj: Paras Griffin/Getty Images



Diddy je od septembra vo vyšetrovacej väzbe pre viacero obvinení zo sexuálnych trestných činov vrátane znásilnenia a sexuálneho obťažovania maloletých na rôznych večierkoch a podujatiach v New Yorku a Los Angeles od roku 1991.



Combsa zadržali v polovici septembra a odvtedy je vo väzbe vo federálnom väzenskom zariadení MDC Brooklyn v New Yorku. Prokuratúra ho v obžalobe opísala ako šéfa zločineckej skupiny, ktorý svoje obete lákal drogami (najmä ketamínom a extázou), poskytovaním finančnej podpory a prísľubmi vzťahu. V prípade usvedčenia mu hrozí väzenie na 15 rokov až doživotie.



Svoje obete podľa žaloby pri sexuálnych aktoch nahrával a následne ich tým vydieral. Combsovi právnici sa neúspešne pokúsili o jeho prepustenie na kauciu 50 miliónov dolárov. Sudkyňa Robyn Tarnofská to zamietla pre obavy z ovplyvňovania svedkov.



Combs sa preslávil hitmi ako "Bad Boy for Life" a "I'll Be Missing You", je tiež zakladateľom úspešnej vydavateľskej spoločnosti Bad Boy Records.