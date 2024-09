Čo sa stane s dvomi najdôležitejšími kráľovstvami v Rings of Power? V článku sa dozvieš, čo bolo v knihách inak.

2. séria Rings of Power naberá obrátky a najväčšie otázniky visia nad osudom Eregionu a Númenoru. Čo sa s nimi stalo v knihách a aká bude seriálová verzia?

Padne Eregion?

V knihách sa Sauronovi podarilo obalamutiť Celebrimbora, keď spoločne ukuli 19 prsteňov moci. Sauron sa následne stiahol do Mordoru. Sto rokov po tom, čo v Hore osudu ukoval 20. prsteň moci zvaný The One Ring, zaútočil na ríšu Eregion s obrovskou armádou.

Kráľ Lindonu a elfov Gil-galad poslal na pomoc Elronda s veľkou armádou, no tí prišli neskoro a Sauron zničil Eregion a zabil Celebrimbora, tvorcu prsteňov moci. Spoločne s preživšími musel Elrond so svojou armádou ustúpiť na sever, kde vytvoril Rivendell (Roklinku), ktorej panoval.





POZOR! Článok obsahuje spoilery k seriálu Rings of Power

Zdroj: Amazon Prime Video

V seriáli je dej iný. Sauron je stále v Eregione, na ktorý útočí Adar so svojou armádou škretov. V skutočnosti je to ale presne tak, ako tvrdí Galadriel. Sauron vyprovokoval Adara, aby na Eregion zaútočil, takže v podstate na Eregion útočí sám Sauron, akurát zvnútra. Je však otázne, prečo riskoval načasovanie útoku škretov, ktorí môžu zničiť Sauronove snahy o ukutie 9 prsteňov moci pre ľudí.

Eregion nakoniec padne a Celebrimbor s najväčšou pravdepodobnosťou zomrie buď v ďalšej alebo poslednej časti druhej série. Elrond zrejme nestihne prísť na pomoc včas a pádu Eregionu nezabráni. Z trailerov je jasné, že divákov čaká veľká bitka, ktorej by sa mal zúčastniť aj Elrond.

Otázne už je viac-menej len to, čo sa stane s Adarom. Sauron skôr či neskôr musí prevziať moc nad škretmi, a tak je možné, že Adara zabije a škretov si niečím získa. Tí ho totiž vôbec nemajú v láske a naposledy ho zabili, čím jasne odmietli jeho vládu.