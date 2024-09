Selena Gomez otvorene prehovorila o tehotenstve: Priznala, že nemôže mať vlastné deti pre zdravotné problémy

Mladá speváčka v minulosti podstúpila transplantáciu obličky a v 22 rokoch jej diagnostikovali lupus.

Selena Gomez opäť prehovorila o svojom súkromí. Priznala, že hoci veľmi túži po rodine a deťoch, pravdepodobne sa jej tento sen nesplní. Tehotenstvo a následný pôrod by totiž nemusela prežiť kvôli viacerým zdravotným problémom, ktoré má.

32-ročnej speváčke pred 10 rokmi diagnostikovali autoimunitné ochorenie lupus, kedy jej vlastné telo napáda tkanivo a orgány v tele. Pred 7 rokmi musela absolvovať aj transplantáciu obličky a trápia ju aj viaceré psychické problémy. Uvedomenie si, že nebude môcť mať deti, musela „istý čas oplakávať“.

V rozhovore pre Vanity Fair sa otvorene rozprávala na túto tému: „Nikdy som to nepovedala, ale bohužiaľ, nemôžem mať vlastné deti. Mám veľa zdravotných problémov, ktoré by ohrozili môj život a život dieťaťa.“ Selena však nestráca nádej a do budúcna premýšľa aj nad inými cestami. „Nemusí sa to udiať tak, ako som si to predstavovala. Som zmierená s tým, že to môže byť aj inak,“ dodala.

„Považujem za požehnanie, že existujú skvelí ľudia, ktorí sú ochotní podstúpiť náhradné materstvo alebo adopciu, čo mi dáva nádej. Som naozaj vďačná za to, že existujú ďalšie možnosti pre ženy, ktoré túžia byť mamami. Napokon som jednou z nich.“

Selena tvorí aktuálne pár so známym hudobným producentom Bennym Blancom.