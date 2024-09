Česko sa chce opäť uchádzať o hosťovanie hokejových majstrovstiev. So Slovenskom však pri organizácii nerátajú

V roku 2029 chcú svetové podujatie organizovať s Maďarmi.

Česi by sa chceli uchádzať o hosťovanie hokejových majstrovstiev v roku 2029. V minulosti sa na organizácii podieľali so Slovenskom. Prezident českého hokeja Alois Hadamczik a prezidentka maďarskej hokejovej federácie prezradili pre web HC Kometa Brno, že by sa na organizácii tohto podujatia radi podieľali spoločne.

Podľa slov Hadamczika prišla iniciatíva z maďarskej strany. „Všetko začalo telefonátom od prezidentky maďarského hokejového zväzu, ktorá so mnou chcela prebrať možnosť usporiadania majstrovstiev sveta v roku 2029. Moja okamžitá reakcia bola taká, že ide o výborný nápad, ktorý by sa dal spojiť s novou multifunkčnou arénou v Brne,“ opísal potenciálne plány. Pred pár dňami sa stretli osobne, kde podľa jeho slov mali o organizácii podujatia diskutovať. Konečné slovo však bude mať IIHF.

Spoločnú organizáciu plánujú už niekoľko rokov

Pre portál sa vyjadrila aj maďarská prezidentka federácie. „Sme odhodlaní to zrealizovať. Boli sme blízko šampionátu vo chvíli, keď vypukla vojna na Ukrajine. Čas ale vtedy hral proti nám. Nakoniec to nedopadlo. Maďarsko je momentálne v elitnej skupine majstrovstiev sveta. Radi by sme pozdvihli maďarský hokej ešte viac. Organizácia takejto akcie nám dáva možnosť priviesť k hokeju viac detí a viac fanúšikov. Je to sen, ktorý sa snažíme preniesť do reality,“ opísala plány.