EXKLUZÍVNE: Samantha, ktorú na Lovestreame zatkli policajti: 12 dní ma protiprávne držali vo väzbe (Rozhovor)

Samantha zažila nehumánne a nehygienické podmienky v slovenskej väznici. Tvrdí, že to bolo protiprávne a chce od štátu vymáhať peniaze. Čo sa skutočne stalo na Lovestreame a prečo ju polícia hľadala?

Keď Samantha Charlotte Prachař pre Refresher pred piatimi rokmi vbehla na ihrisko počas futbalového zápasu povedala pre Refresher, že to neľutuje a pokutu 800 eur zaplatí. O päť rokov neskôr si na festivale Lovestream zaspievala naživo s hviezdnym Macklemoreom, no hneď po koncerte ju vzali policajti a dostala sa do Ústavu na výkon väzby v Bratislave.

Čo sa na koncerte stalo, ako sa dostala na pódium, čo jej povedal Macklemore, prečo po nej vlastne polícia pátrala a prečo sa na koncerte zviditeľnila, keď po nej pátrali? To a oveľa viac, najmä o podmienkach vo väzbe, ti prezradí v exkluzívnom rozhovore.

Ešte predtým, ako ťa ľudia poznali ako „tú babu, ktorú zbalili policajti na Lovestrame“, ťa poznali ako „tú, ktorá vybehla na Slovan v podprsenke“. Je to proste smola, alebo vyhľadávaš takéto situácie?

Mám pocit, že tie situácie vyhľadávajú mňa.

Zdroj: Samantha Prachař Archív/Instagram

Písalo o tebe Vice aj Rolling Stones a určite aj iné popredné medzinárodné magazíny.

Tých stránok bolo viac (smiech). Bála som sa, že nikto nebude vedieť, kto som. Zrazu o mne ale vedela celá republika a prvýkrát v živote som chcela byť neviditeľná.

Macklemore si ťa vytiahol z davu na pódium, aby si s ním zaspievala Downtown. Aké to bolo spievať s takou hviezdou? Nemala si trému?

Už na základnej škole som tvrdila, že on bude môj manžel (smiech). Bol to neskutočný zážitok. Dlho som tomu nemohla uveriť. Nemávam stres a trému a užívam si pozornosť, takže to pre mňa bolo super.

Dali ti v backstagei narýchlo nejaké inštrukcie?

Povedali mi niečo v štýle, že rob čo uznáš za vhodné, ale rob to čo najlepšie.

Povedal ti niečo súkromne aj samotný Macklemore?

Že si to poriadne užil, že to bolo skvelé a poďakoval sa mi.

Nejaký slovenský fanúšik si písal s Macklemoreom práve o tebe. Spevák úsmevne dodal, že si aspoň odišla vo veľkom štýle. Zachytila si to?

Áno. S Macklemoreom som si písala aj ja, ale to je na inokedy.

Pochybujem, že si chcela obísť problémy s dopravou na Lovestreame tento rok tak, že budeš mať taxík na majákoch. Čo sa tam vlastne stalo?

Ono to nebolo ani na majákoch. Keď som sa vrátila domov a čítala to všetko, bola som v šoku. V médiách sa popísali nepravdivé veci.

Zdroj: Samantha Prachař Archív/Instagram

Je možné, že sme s takými informáciami pracovali aj my, keďže sme ich preberali od polície a oficiálnych kanálov. Čo sa teda skutočne stalo po skončení pesničky?

Zišla som dole a boli sme tam do konca koncertu. Potom sme odchádzali a odchytili si ma dvaja muži v civile, že: ,Slečna, poďte s nami, potrebujeme ešte niečo doriešiť‘. Až potom si na ruky natiahli pásku s označením polícia a oznámili mi, že sa to týka policajného pátrania.

Preukázali sa nejako inak okrem tej pásky na ruke?

Nie, neukázali mi žiadne odznaky či doklady. Iba mi ukázali screenshot toho príspevku od polície, že som v pátraní a na základe toho ma zadržali.

Zobrali ťa potom do nejakej CPZ-tky?

Sedela som tam na lavičke asi 2-3 hodiny. Menej kvalifikovaných policajtov som ešte nevidela. Oni nemali šajnu, čo tam majú so mnou robiť.

No, minimálne boli natoľko kompetentní, aby ťa v tom obrovskom dave našli.

To bola asi jediná vec, ktorú spravili dobre. Akože nájsť babu v dave cca 25-tisíc ľudí asi nie je ľahké.