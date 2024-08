Práca z domu a milióny dolárov ročne. Aké pracovné benefity má nový generálny riaditeľ spoločnosti Starbucks?

Brian Niccol zarobí 113 miliónov dolárov a k tomu môže pracovať na home office. Má to však háčik, musí vytiahnuť spoločnosť zo zlého obdobia.

Mnohí Američania nedokážu začať svoje ráno bez kávy zo Starbucksu. Veľkému reťazcu sa však v posledných mesiacoch nedarí, a preto sa rozhodli zmeniť vedenie. Americké médiá venujú osobitnú pozornosť odmenám, ktoré čakajú na nového CEO – Briana Niccola.

Dostane totiž až štvornásobok toho, čo jeho predchodca. Podľa The Guardian jeho balíček zahŕňa vstupný bonus vo výške 10 miliónov dolárov a dodatočné akcie v hodnote 75 miliónov dolárov. Chcú mu tak kompenzovať stratu akcií, ktorých sa bude musieť vzdať v Chipotle, burrito reťazci, ktorý vedie od roku 2018.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Pubity (@pubity)

Nový generálny riaditeľ Brian Niccol zarobil v roku 2023 v spoločnosti Chipotle 22,5 milióna dolárov, pričom rok predtým zarobil 17,2 milióna dolárov. Jeho základný ročný plat v Starbucske bude 1,6 milióna dolárov, no má možnosť získať akciové bonusy až do výšky 23 miliónov dolárov a peňažný bonus až 3,6 milióna dolárov v závislosti od firemných výsledkov. Ak by jeho zmluva bola využitá v plnom rozsahu, jeho celkový príjem by mohol dosiahnuť 113,2 milióna dolárov.

Okrem toho bude Niccol môcť pracovať z domu. Populárna instagramová stránka Pubity uvádza, že priemerný plat baristu v Starbucks v Spojených štátoch je 50 000 dolárov ročne.

Najväčšia výzva? Nefunkčná aplikácia

Nástup Niccola je naplánovaný na 9. septembra. Americké médiá uvádzajú, že najväčšou výzvou bude nefunkčná aplikácia. Ako upozorňuje CNBC, pobočky kaviarenského reťazca často kolabujú pod náporom objednávok, ktoré si ľudia vykliknú v mobilnej aplikácii. Tie sa nestihnú pripraviť včas a zákazníci aj baristi končia frustrovaní.

Za najväčší problém to označil aj odchádzajúci generálny riaditeľ Howard Schultz, uviedol, že to je Achillova pätu podniku, ktorý roky viedol.