Vyskúšala som jedálniček a cvičenie podľa Dua Lipy. Takto speváčka dosiahla sexy postavu a pevné brucho

Pečivo a cestoviny v tomto jedálničku nenájdeš.

Keď pred dvomi rokmi vystúpila Dua Lipa v Bratislave, sociálne siete zaplavili videá jej zvodnej šou. „Dua Lipa je fakt hot,“ zhodli sme sa viacerí. Predviedla krásne outfity, vypracované telo a energické tanečné výstúpenia. Nebolo tomu inak ani na tohtoročnom ikonickom festivale Glastonbury, kde patrila medzi headlinerov. Čo robí 29-ročná britská speváčka, aby si udržala atletickú postavu a kondičku?

Šport a cvičenie ma prirodzene bavia a mohla by som povedať, že môj dlhodobý cieľ je okrem fyzického výkonu aj postava, akú má Dua Lipa (nebudem ti klamať, že cvičím iba pre dobrý pocit). Rozhodla som sa teda zistiť, čo sa za jej „vysekaným“ telom skrýva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DUA LIPA (@dualipa)

Tento článok má len zábavno-informačný charakter. Rôzne celebrity často podstupujú drastické diéty a dodržujú režim, ktorý nie je dlhodobo udržateľný alebo si „pomáhajú“ s estetickými zákrokmi. Ak chceš zmeniť svoj životný štýl, vyhľadaj osobného trénera a výživového poradcu. Neriaď sa slepo odporúčaniami celebrít alebo influencerov.

Náročná príprava

„Rok som nebola na turné, takže musím získať svoju kondíciu späť, než začne festivalová sezóna. Je to len o behaní, tancovaní a spievaní súčasne. Spôsob, akým sa v tomto období stravujem, je drasticky odlišný od toho, čo jedávam bežne,“ vysvetlila Dua Lipa v nedávnom rozhovore.

Počas prípravy na turné nepije alkohol a dokonca nemôže jesť ani pálivé jedlá a omáčky (kvôli páleniu záhy). Vyhýba sa sladkému a uprednostňuje jedlá, ktoré sú bohaté na bielkoviny – pečivo a cestoviny v tomto jedálničku nenájdeš. Na obed alebo večeru si dopraje rôzne šaláty, steak, ryby alebo kuracie mäso so zeleninou. Ako snack medzi jedlami si dá ovocie alebo ovocnú šťavu.

„Milujem niečo rýchle a efektívne, ako napríklad 15-minútový HIIT tréning, ktorý môžem urobiť predtým, než začnem svoj deň. Keď musím vyraziť z domu už ráno, nechcem vstávať o hodiny skôr kvôli tréningu. Radšej si dám vysoko intenzívny tréning, sprchu a raňajky,“ opísala speváčka. Okrem HIIT robí pilates, jógu a box. Pred tréningom si dá na energiu banán a kešu maslo.

„Keď mám trochu viac času, rada kombinujem rôzne tréningy, hľadám možnosti cvičenia v akomkoľvek meste, v ktorom práve som, či už je to joga, pilates, box alebo spinning,“ dodáva. „Vďaka boxu som asi v najlepšej forme, v akej som kedy bola. Je to tiež dobré na zmiernenie stresu.“ Brušné svaly posilňuje rôznymi variáciami brušákov. „Plank je tiež veľmi účinný, ale rozhodne to nie sú moje najobľúbenejšie cviky.“

Keďže mám momentálne vlastný tréningový plán, rozhodla som sa doňho zakomponovať pilates a cviky zamerané na pevný stred tela a vnútorné brušné svaly – deep core cvičenia. Som fanúšičkou pilatesu a jeho prvky pravidelne využívam aj vo svojej rutine. Tomuto cvičeniu dávam teda 10 z 10 a v duchu sa karhám za to, že by som ich mala robiť častejšie.

V jedálničku dominujú bielkoviny

Z rôznych rozhovorov sa mi podarilo vydedukovať, že Dua Lipa neverí na drastické diéty, ale uprednostňuje vyvážený jedálniček a nutrične hodnotné jedlá. V rešerši mi pomohla aj umelá inteligencia, ktorá mi zostavila jedálniček na jeden deň podľa dostupných informácií z rozhovorov a podcastov.

🏋🏻‍♀️ Pred tréningom: banán a kešu maslo

🍳 Raňajky: miešané vajíčka (bez pečiva) s ovocím

🥗 Obed: šalát s kuracím mäsom a ovocná šťava

🍑 Snack: ovocie

🐟 Večera: losos so zeleninou a ryžou

Podľa jedálnička som zostavila nákupný zoznam a vybrala sa do neďalekého Lidlu. Nekupovala som suroviny ako cibuľu, olivový olej, soľ, koreniny, bylinky, med či horčicu. Mám ich bežne v kuchyni, predpokladám, že aj ty. Keďže ich spotrebujem za niekoľko týždňov, iba by som umelo navyšovala svoj rozpočet.

Môj nákupný zoznam aj s cenami, ktoré boli aktuálne v čase nákupu. Ak si spočítaš jednodtlivé položky môjho nákupu, vo výslednej sume bude mierna odchýlka. Natoľko som sa sústredila či mám všetko nakúpené, že som zabudla na broskyne a citróny. Musela som sa pre ne vrátiť a kúpiť ich zvlášť. Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Cenu môjho nákupu trocha skreslilo mäso a iné položky. Tento experiment síce trval len jeden deň, no z kuracích rezňov, lososa, ryže či broskýň budem mať niekoľko porcií na viac dní. Na druhej strane, vďaka prebiehajúcim zľavám a kupónom v aplikácii Lidl Plus sa mi podarilo na niektorých položkách zas ušetriť.

Ráno pred cvičením som si dala banán a kešu oriešky – kešu maslo sa mi nepodarilo nájsť a na výrobu domácej verzie som nemala čas. Po tréningu nasledovala sprcha a príprava raňajok. Z podcastu Dish som sa dozvedela, že Dua má najradšej miešané vajíčka s maslom a pažítkou. K tomu som si dala čučoriedky a matcha latté, keďže aj v spomínanom rozhovore speváčka potvrdila, že má veľmi rada čaj a pije ho neustále. S raňajkami som bola veľmi spokojná, no trocha mi chýbalo pečivo.

Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Vegánstvo alebo iné alternatívne spôsoby stravovania sú medzi celebritami veľmi populárne. Dua Lipa však medzi ne nepatrí. Keďže som mäso nejedla asi 13 rokov (ušetrím ti počítanie, mám 28 rokov), už pri prvom pohľade na tento jedálniček som vedela, že obed a večera budú pre mňa výzvou. O príprave mäsa neviem takmer vôbec nič.

Zachránil ma web Kuchyňa Lidla a šalát s kuracím mäsom som pripravila podľa tohto receptu. Nikdy predtým by mi nenapadlo do šalátu z čerstvej zeleniny pridať varené zemiaky a vajíčko. Táto kombinácia s horčicovo-medovým dresingom bola naozaj chutná.

Kuracie mäso som zjedla iba pre účely tohto článku, takže som si „dopriala“ veľmi skromnú porciu. Chuť sa mi podobala na rastlinné alternatívy Vemondo z Lidla, ktoré dobre poznám. Dať si prvýkrát kura po viac ako dekáde preto nebol (na moje prekvapenie) problém.

Tento šalát si určite pripravím znova, ale nabudúce s veggie alternatívou. K obedu som si dala grepovú šťavu s dužinou – tú si tiež určite najbližšie zapíšem do svojho nákupného zoznamu.

Ako popoludňajší snack som si dala dve broskyne a zvyšok grepovej šťavy.

Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Zo spomínaného podcastu Dish som sa tiež dozvedela, že Dua Lipa rada varí. Na otázku, čo bežne pripravuje na večeru, odpovedala: „Lososovú misku s ryžou, zeleninou a majonézou.“ Prípravy lososa som sa trocha obávala – nejem ani ryby a nikdy som jedlá z nich nerobila.

Na webe Kuchyňa Lidla som opäť našla jednoduchý recept na prípravu lososa, ku ktorému som pripravila ešte ryžu. Postupu som sa držala krok za krokom. Ryba bola šťavnatá a ľahko sa oddeľovala od kože. Jedlo som pripravila na spôsob „salmon bowl,“ o ktorom hovorila speváčka. Kombinácia repy, byliniek, cibuľky a kyslej smotany s medom bola veľmi chutná.

Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Na tomto jedálničku sa mi páčilo, že pozostával z chutných a nutrične plnohodnotných jedál. Jej prístup k cvičeniu a strava ma príjemne prekvapili. Celý deň som sa cítila dobre, vždy som bola najedená tak akurát a dokonca mi nerobilo problém ani mäso.

Ako vidíš, všetko sa mi podarilo vybaviť nákupom v Lidli – od pažítky až po čerstvého lososa. Predtým, než sa vyberieš na nákup, nezabudni si stiahnuť apku Lidl Plus a aktivovať si kupóny. Ja vďaka nim dokážem mesačne ušetriť na potravinách desiatky eur.