Ocenia ich najmä rodičia pacientov, ktorí majú problémy s chronickým kožným ochorením.

Dospelí alebo deti s atopickým ekzémom či akné dobre vedia, aké nepríjemnosti život s týmito ochoreniami obnáša. S ich liečbou však môžu pomôcť aj kúpele, ktoré sú dokonca vhodné aj pre detských pacientov.

Na liečbu kožných ochorení sa na Slovensku špecializujú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, ktoré svojimi účinkami môžu konkurovať pobytu pri Mŕtvom mori. Súvislá, odborná a cielená starostlivosť, edukácia a pobyt detí a mládeže v pokojnom prostredí spolu s rovesníkmi, ktorých trápi rovnaká alebo podobná neinfekčná kožná diagnóza, môže byť veľmi účinná. A to nielen pre pokožku, ale aj pre psychiku malých pacientov, ktorí sa denne musia vyrovnávať so spýtavými pohľadmi a neraz aj s tým, že sa ich rovesníci kvôli kožnému ochoreniu stránia.

Preplatí pobyt poisťovňa?

Na získanie kúpeľného pobytu preplácaného z poistného nemajú nárok len dospelí, ale aj deti. Podmienky, ktoré je treba splniť, sú v oboch prípadoch takmer identické a nie je to nič zložité. Na základe indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý je prílohou č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o kúpeľnej starostlivosti, zistíš, či dieťa má alebo nemá nárok na kúpeľnú starostlivosť.

Žiadosť o kúpeľnú liečbu vyhotoví a pošle na schválenie do príslušnej zdravotnej poisťovne pediater alebo špecialista, ktorého dieťa s chronickým problémom pravidelne navštevuje. V skratke zistíš, že ak dieťa, ktoré trápi chronický kožný problém, navštevuje dermatovenerológa alebo pediatra a pravidelne užíva liečbu a chodí na kontroly, žiadosť o kúpeľnú liečbu v rozsahu 21 až 28 dní poisťovňa s najväčšou pravdepodobnosťou raz ročne schváli.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Dostupnosť kúpeľnej liečby a promptnému vybavovaniu žiadostí prospela aj relatívna novinka, ktorou je možnosť poslať žiadosť elektronicky. Výrazne sa tým skrátila lehota na schvaľovanie kúpeľných pobytov. Kladnú odpoveď môžeš mať už do týždňa, čakať zákonom stanovených 30 dní v mnohých prípadoch už netreba. Ďalším krokom je dohodnúť vo vybraných kúpeľoch termín nástupu.

Čo dospelých aj deti v kúpeľoch čaká?

Hneď v úvode pobytu pacient absolvuje podrobnú vstupnú zdravotnú prehliadku a konzultáciu s kúpeľným lekárom. Podľa zdravotného stavu, typu a rozsahu chronického ochorenia lekár nastaví individuálny liečebný plán pozostávajúci z procedúr. Tie môžu zahŕňať bahno, vodu, fototerapiu alebo procedúry so špeciálnymi pomôckami.

Každý deň pobytu majú deti aj dospelí okrem procedúr, ktoré zaberú najviac času, postarané aj o pestrú a chutnú stravu a program. V Smrdákoch sa na liečbu detských pacientov špecializuje tím skúsených a láskavých odborníkov a liečba prebieha v priestoroch, ktoré sú od časti dospelých pacientov úplne oddelené.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Jeden z rozdielov medzi dospelými a detskými pacientmi spočíva aj v tom, že všetci detskí pacienti spadajú do skupiny A, čo znamená, že kúpeľná starostlivosť je pre deti bezplatná. Dopláca sa len zákonom stanovený poplatok vo výške 1,70 € na deň.

Toto pravidlo však neplatí pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Denný poplatok je im účtovaný len za prvé tri dni kúpeľného pobytu. Po jeho zvyšok, po predložení príslušnej dokumentácie, už rodiny v hmotnej núdzi za pobyt nedoplácajú ani spomínanú sumu. O presných pravidlách a doplatkoch sa môžeš informovať aj v jednotlivých kúpeľoch, ktoré sa špecializujú na liečbu detských pacientov.

Deti do troch rokov majú zo zákona schválený sprievod rodiča, starého rodiča či opatrovníka. Poisťovne schvaľujú sprievod opatrujúcej osoby deťom, ktoré nedovŕšili 7 rokov a deti staršie ako 7 rokov môžu ísť do kúpeľov v sprievode opatrovníka, v prípade, že majú preukaz ZŤP alebo to vyžaduje ich zdravotný stav.

V prípade, že rodič chce ísť s dieťaťom do kúpeľov ako sprievod vo vyššom veku, môže tak urobiť ako samoplatca. Ako sprievod dieťaťa na kúpeľnom pobyte sprevádzajúcej osobe vzniká nárok na čerpanie OČR aj PN podľa aktuálne platnej legislatívy. Počas pobytu sa sprevádzajúce osoby pri dieťati môžu striedať.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Čo si deti z kúpeľov odnesú?

Z liečebných kúpeľov Smrdáky si deti odnesú v prvom rade úľavu od príznakov kožného ochorenia, ktorú si oni aj ich rodičia budú užívať viac ako pol roka. Zvyčajne efekt takéhoto komplexného pobytu vydrží 6 mesiacov, nie je však žiadnou raritou, že príznaky ustúpia aj na dlhšiu dobu. Sú pacienti, ktorým výrazne zlepšený stav pokožky vydrží až do ďalšieho pobytu, ktorý môžu preplácaný z poistného absolvovať o rok.

Cenným benefitom je aj to, že sa deti naučia, ako sa správne o svoju pokožku starať, ako sa stravovať a ako čo najmenej „dráždiť“ svoje kožné ochorenie – čo je opäť raz veľká úľava pre rodičov.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Odnesú si aj cennú skúsenosť, že na chronické kožné ochorenie nie sú sami a nie sú jediní, ktorí musia podstupovať obmedzenia s ním spojené. Pobyt s rovesníkmi navyše zvyšuje sebavedomie detí a zdieľanie im pomáha ľahšie niesť psychickú záťaž, ktorú so sebou kožné ochorenie prináša. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky sú skrátka miestom, ktoré si každé dieťa aj rodič dieťaťa trpiaceho kožným ochorením zaslúži.