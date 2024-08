Netflix rieši najväčší leak v histórii. Na internet uniklo množstvo pripravovaných filmov a seriálov

Animované filmy a seriály, ktoré sa Netflix chystal vydať v rokoch 2024 a 2025, unikli na internet. Objavil sa tam napríklad Spellbound, prvý veľký animovaný titul spoločnosti Skydance Animation pre Netflix či druhá sezóna Arcane.

Medzi tituly, ktoré sú teraz roztrúsené po internete v rôznych formátoch a klipoch, patria Spellbound, Terminator Zero, Plankton: The Movie, Jentry Chau vs. The Underworld, Ranma 1/2, Dan Da Dan, The Fairly OddParents: A New Wish či Arcane druhá séria.

Unikli aj snímky, ktoré zatiaľ Netflix nevlastní. Ide napríklad o anime Mononoke the Movie: Phantom in the Rain a Re:ZERO - Starting Life in Another World. O leakoch informoval server TVLaint.

Očakáva sa, že úniky pripravovaných anime filmov budú pochádzať od externých dodávateľov, nie priamo od spoločnosti Netflix. Tá sa k situácii verejne nevyjadrila. Ak však na „leaknuté“ snímky narazíš, radšej si počkaj na oficiálne vydanie. Je veľká šanca, že v nich ešte bude chýbať množstvo efektov, animácií alebo iných prvkov, na ktorých tvorcovia stále pracujú.

Sledovanie uniknutých záberov je však neetické a môže výrazne poškodiť firmu. Ide o to, že až sledovanosť a hodnotenie na Netflixe určí, či budú mať tituly pokračovania. Sledovanie uniknutých filmov a seriálov je preto neúctivé najmä voči ich tvorcom, ako na to sami upozorňujú na sociálnych sieťach. „Je to neuveriteľne neúctivé a naozaj otravné," napísala umelkyňa Kass Chapa na X, ktorá tvorí 2D animácie.

Toto je naša ťažká práca.

Má byť vydaná v stanovenom termíne, na čo sa ako animátori veľmi tešíme.



Animované tituly unikli už v minulosti. Minulý rok sa na verejnosť dostali dve snímky spoločnosti Nickelodeon. Išlo o celovečerný film Saving Private Bikini: Sandy the Squirrel Intervenes a epizódu The Fairly OddParents: A New Wish! Tento raz sa však jedná o najväčší únik filmov a seriálov v rámci Netflixu.