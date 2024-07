Na otváracom ceremoniáli Olympijských hier v Paríži mnohých pobúrila paródia na ikonický obraz „Posledná večera“. Drag queens reprezentovali Ježiša a apoštolov, čo sa nepáčilo mnohým kresťanom, ktorí to na internete poriadne odsúdili.

Paródiu skritizovali mnohí konzervatívni politici aj športovci. Francúzska pravicová europoslankyňa Marion Maréchal hovorila dokonca o tom, že za paródiou je ľavicová menšina, ktorá to urobila len preto, aby provokovala.

Ako provokáciu to vníma aj slávny americký boxer Ryan Garcia. Ten dokonca vyzval aj k bojkotovaniu olympijských hier. Myslí si, že scéna vyjadruje neúctu voči miliónom kresťanom. „Olympiádu teraz treba bojkotovať. Nemôžete nerešpektovať náboženstvo pred miliónmi ľudí,“ napísal na Instagrame.

Organizátori sa snažili do ceremoniálu zahrnúť množstvo dôležitých symbolov. Tie odkazovali na ženy, rozmanitosť či rešpekt ku queer ľuďom. To sa však mnohým konzervatívnejším politikom a kresťanom nepáčilo.

„Otvárací ceremoniál bol plný transgender výsmechu z Poslednej večere, modly Zlatého teľaťa a dokonca aj Bledého koňa z Knihy Zjavenia. Olympiáda dala jasne najavo, že kresťanskí diváci nie sú vítaní,“ napísal konzervatívny americký novinár Kyle Becker.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate

NOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL