Aj automobilka BMW požiadala Brusel, aby znížil clo na jej elektrické Mini vyrobené v Číne.

Výrobca elektromobilov Tesla zvýšil ceny svojich áut Model 3 v európskych krajinách o približne 1 500 eur po tom, čo Európska únia (EÚ) uvalila clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. Americká automobilka to oznámila v stredu 10. júla večer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tesla, ktorá vyrába Model 3 v Šanghaji a je najväčším exportérom elektromobilov z Číny, v júni varovala, že môže zvýšiť ceny svojich áut v dôsledku ciel, ktoré EÚ zaviedla 4. júla. Dôvodom ciel sú „nespravodlivé dotácie“ pre výrobcov elektrických vozidiel v Číne, ktorí sa snažia zaplaviť nimi trh v Európe. Peking tieto obvinenia odmieta.



Clá sú predbežné a budú sa uplatňovať dovtedy, kým Európska komisia do novembra nerozhodne, či zavedie konečné clá. A to až do výšky 37,6 % v závislosti od konkrétnej automobilky.



Tesla bola klasifikovaná ako spolupracujúca v rámci vyšetrovania EÚ, a preto bola na jej vozidlá uvalená colná sadzba 20,8 %. Podľa Komisie však automobilka požiadala o prepočet svojej sadzby.



Aj automobilka BMW požiadala Brusel, aby znížil clo na jej elektrické Mini vyrobené v Číne, ktoré je v súčasnosti na úrovni 20,8 %.